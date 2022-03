Futebol: BRIGA ENTRE TORCIDAS DEIXA 17 MORTOS E DEZENAS FERIDOS NO MÉXICO

Uma briga generalizada entre torcedores do Querétaro e do Atlas, pelo Campeonato Mexicano de Futebol, neste sábado (5), no estadio La Corregidora de Querétaro, no México, deixou 17 mortos e pelo menos 22 feridos.

Imagens que circulam na internet mostram pessoas desacordadas e algumas até sem as roupas. A briga começou aos 17 minutos do 2º tempo, quando o Altas ganhava de 1 a 0. Os torcedores invadiram o campo e começaram o confronto. O campeonato foi suspenso por causa disso.

Os dois times divulgaram notas condenando a atitude. “O Atlas lamenta e reprova os acontecimentos. O futebol deve ser um aliado para promover valores e diversão para a família. Solicitamos às autoridades investigar a fundo e chegar às últimas consequências. Que se aplique toda a força da lei”.