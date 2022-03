SEGURO NA ROCHA!

“O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta.” (Salmos 18:2).

Este salmo de Davi é um verdadeiro brado ao Senhor. Um homem que obteve tantas vitórias e conquistas em nenhum momento hesitou em dizer em alta voz que Deus era o seu rochedo!

Vemos na vida de Davi um amor profundo por Deus e a submissão de um servo de Deus.

Dizer onde se refugiava e a quem recorria não tornava o rei inferior ou desprotegido, pelo contrário, confessar que Deus era a sua segurança o fortalecia ainda mais!

A cada momento que Davi proclamava o nome do Senhor e dizia em alta voz quem era a sua rocha, Deus derramava ainda mais o seu favor.

Deus abençoa aquele que reconhece a sua provisão. Este princípio praticado por Davi movia o coração de Deus e nos deixa um grande ensinamento: adorar o Senhor com todas as forças, com atos e palavras.

Que a nossa boca possa adorar ao Senhor e jubilar pelo seu amor por nós! Quanto mais amamos a Deus, mais somos amados por Ele, seu poder protetor nos livra de todo o mal.

Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sua palavra nos dá ainda mais conforto e segurança em nossos corações. Que esta segurança esteja clara nos nossos corações. Não temas, Deus é contigo!

Deus é nossa rocha!

– Medite no Salmo 18, veja quão poderosas foram as palavras proclamadas por Davi.

– Faça um momento de oração louvando a Deus por sua grandeza e força. Fale da sua segurança nele.

OREMOS: Senhor! Tu és o meu escudo, sou totalmente protegido por Ti! Tens dado livramento e proteção, até de coisas que vão além do meu conhecimento. Teu poder é soberano e não há nada e nem ninguém que pode se levantar contra Ti! Por isso eu te louvo e adoro, meu Deus! Amém!

(Com Bíblia OnLine)