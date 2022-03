Foz do Iguaçu: MÊS DA MULHER TERÁ MAIS DE 30 ATIVIDADES ABERTAS AO PÚBLICO

Uma extensa programação, com mais de 30 atividades, incluindo rodas de conversa, sessões de cinema, passeios ciclísticos, panfletagem e encontros virtuais, marcará o Mês da Mulher em Foz do Iguaçu. O calendário é organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher com apoio de diversos órgãos e entidades sindicais.

Neste dia 8, uma série de ações serão realizadas, a primeira delas no Hemonúcleo de Foz do Iguaçu, com uma doação coletiva de sangue, às 8h.

Às 15h, haverá uma plenária virtual do Conselho dos Direitos da Mulher, às 17h a tradicional Marcha das Mulheres, com saída do Terminal de Transporte Urbano (TTU) e chegada à Praça da Paz. À noite, às 19h, está marcado um passeio ciclístico saindo da Silvio Américo Sasdeli até a Praça da Paz. Todas as atividades são abertas ao público.

O objetivo, conforme explicou a conselheira Amanda Ester Gonzalez, é atingir diferentes públicos dentro de uma proposta: a luta pelos direitos das mulheres.

“A Programação do 8 de Março é uma união de organizações governamentais e da sociedade civil com ações pela vida das mulheres, a garantia de seus direitos, denunciar a violência de gênero e combater o machismo”, afirmou.

“As ações visam diversos públicos como jovens, adultas, estudantes, trabalhadoras, mães, entre outras alcançando de forma presencial e on-line a população. Possibilitando nos espaços como as universidades, na comunidade, escolas, equipamentos públicos, estabelecimentos e na rua momentos de reflexão e discussão sobre o que é ser mulher na sociedade e seus direitos”, completou.

Durante o mês de março, também será feita a arrecadação de absorventes em parceria com o Projeto Tá no Ciclo e da Comissão da Mulher Advogada da OAB. O CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência) é um dos pontos de doação, onde fica a sala do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

A programação completa está disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1KfD2rdxlApqQM1tixnga4de4YBxwftFF/view?usp=sharing.

(Com AMN)