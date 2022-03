Foz do Iguaçu: OBRAS NA AVENIDA OLÍMPIO RAFAGNIN JÁ TÊM DUAS ETAPAS CONCLUÍDAS

Quem passa pela marginal da BR-277, na entrada de Foz do Iguaçu, se depara com as sinalizações na Avenida Olímpio Rafagnin. Em toda a extensão da avenida, máquinas e trabalhadores seguem em ritmo acelerado, e já dão início à terceira fase dos trabalhos – dividido em quatro etapas.

Com cerca de 7 quilômetros de extensão, a obra é considerada uma das mais complexas em execução no município, e muito aguardada por moradores e comerciantes da região.

Etapas

A obra está sendo feita por etapas, conforme previsto no edital. Já foram concluídas as duas primeiras etapas com os serviços de drenagem e instalação do solo mole. Em seguida, será iniciada a terceira fase com a execução de bases e sub-bases.

Na quarta fase, o trabalho será de pavimentação e na última etapa o serviço de paisagismo.

Entre os serviços previstos na Olímpio Rafagnin estão a recomposição de meio-fios, calçadas, ciclovias, galerias pluviais, pontos de ônibus, sinalização viária, paisagismo, a remoção do antigo pavimento e a execução de novas bases e sub-bases da via.

Investimentos

As obras na Olímpio Rafagnin são resultado de um investimento superior a R$8 milhões, obtido a partir de um financiamento da Caixa Econômica Federal, e que será pago pelo Município.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em junho deste ano, respeitando o cronograma previsto no edital do processo licitatório.

