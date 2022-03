Guerra: RÚSSIA ATACA A UCRÂNIA PELO 13° DIA; ACOMPANHE EM TEMPO REAL O CONFLITO NO LESTE EUROPEU

No final da noite do 23 do mês passado (fevereiro), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou o maior ataque de um país europeu contra outro do mesmo continente desde a Segunda Guerra. O governo russo justifica ação militar para proteger separatistas no leste da Ucrânia. “Tomei a decisão por uma operação militar”, declarou Putin em uma mensagem inesperada, transmitida pela televisão, pouco antes da meia-noite no horário de Brasília. As tensões geopolíticas começaram após a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aumentar as atividades no território ucraniano. Depois de diversos movimentos de países ocidentais para dissuadir Putin de uma possível invasão ao país, o mandatário russo decidiu reconhecer a independência das repúblicas de Donetsk e Luhansk, internacionalmente reconhecidas como pertencentes à Ucrânia, na última segunda-feira, 21, aumentando a tensão na região. A crise geopolítica teve seu estopim na noite de quarta-feira, 23, com o presidente russo dando sinal verde para a operação militar na Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, as Forças Armadas da Rússia realizaram ataques e bombardeios em diversas regiões do país, incluindo em grandes cidades do país, como Odessa, no sul da Ucrânia, e a capital Kiev.

Confira a cobertura do conflito nesta manhã de terça-feira (08):

9h53 – Shell anuncia que deixará de comprar petróleo e gás da Rússia

A Shell anunciou que vai deixar de comprar petróleo e gás da Rússia e fechará as “estações de serviço, combustíveis de aviação e operações de lubrificantes” no país. Em comunicado, citado pela EFE, a empresa pediu desculpas por ter adquirido produtos russos após a invasão da Ucrânia. A decisão desta terça-feira tem validade imediata. “A Shell anuncia a intenção de retirar do envolvimento em todos os hidrocarbonetos russos, incluindo petróleo bruto, produtos petrolíferos, gás e gás natural liquefeito de maneira faseada, alinhado com as novas orientações do governo (britânico)”, diz o texto.

8h36 – Russos transformaram crianças ucranianas em ‘filhos de guerra’, diz porta-voz de Kiev

Em mensagem publicada nas redes sociais, o chefe do gabinete da presidência da Ucrânia, Mykhailo Podolak, acusou a Rússia de transformar as crianças do país em “filhos da guerra”. “Os russos transformaram nossos filhos em ‘filhos da guerra’. Aqueles que dormem em porões, estão constantemente sob fogo de foguetes, que veem invasores armados roubando, atirando, saqueando. Meu filho de sete anos vê a guerra como na foto. Agora tudo isso está na memória de nossos filhos”, afirmou.

8h18 – Justiça alemã investiga possíveis crimes de guerra na Ucrânia

A Procuradoria alemã abriu uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. Segundo a AFP, a apuração pretende “coletar e assegurar todas as provas” para eventuais processos, informou o ministro da Justiça, Marco Buschmann.

8h02 – Ucrânia acusa a Rússia de não respeitar corredor humanitário

O Ministério da Defesa da Ucrânia está acusando a Rússia de não reseitar o corredor humanitário em Mariupol. “O inimigo executou um ataque exatamente na direção do corredor humanitário”, denunciou o ministério em sua página do Facebook. O exército russo “não permitiu que crianças, mulheres e idosos abandonassem a cidade”.

7h45 – Número de refugiados ucranianos ultrapassa 2 milhões, diz ONU

O número de pessoas que fugiram da Ucrânia desde o início a invasão russa, ocorrida em 24 de fevereiro, superou a barreira de dois milhões. Os dados são da Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). Segundo o da organização, 2.011.312 pessoas saíram do país e que a Polônia recebeu mais da metade (1.204.403). A estimativa é que a marca fosse superada até esta quarta-feira, 9.

7h29 – Sobe para 21 o número de mortos por bombardeio em Sumy

Subiu para 21 o número de mortos por bombardeios russos na cidade de Sumy, localizada próximo à fronteira com a Rússia, a cerca de 350km de Kiev, capital da Ucrânia. “Foram encontrados os corpos de 21 pessoas, duas delas crianças”, no local do acidente, disse a Promotoria regional no Facebook, atualizando o balanço anterior de nove mortos.

*Com AFP

7h14 – Embaixada do Brasil anuncia horários de trens para evacuação da Ucrânia

A embaixada do Brasil na Ucrânia anunciou novos horários de trens que farão a evacuação de pessoas da Ucrânia. Saindo de Kiev, capital do país, serão 24 trens ao longo desta terça-feira, 8, com destino a cidades como Odessa, Lviv, Zaporizhia, Kovel e Liam. Já com partida de Kharkiv, serão 11 trens, com destino a Kviv, Dnipro, Lysychnsk e Ternopil, por exemplo. Saindo de Zaporizhia há ainda seis opções e de Dnipro três horários, além de horários adicionais de evacuação internacional.

7h05 – Zelensky diz que ‘perdeu o interesse’ em adesão da Ucrânia à Otan

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que não tem mais tanto interesse em incluir o país na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) neste momento, após entender que o grupo de países ocidentais não está preparado para isso e teme os conflitos que poderiam ser gerados. “Em relação à Otan, me acalmei em relação a essa questão há muito tempo, depois que nós entendemos que a Otan não está preparada para aceitar a Ucrânia. A Aliança tem medo de coisas controversas e confrontos com a Rússia. Eu nunca quis ser um país que implora algo de joelhos [sobre pedir para entrar na Otan]. E não seremos esse país. E eu não quero ser esse presidente”, disse Zelensky em entrevista exclusiva ao canal de televisão americano ABC.

6h53 – Tropas de Donetsk avançam e estabelecem controle de bairro em Mariupol

Forças militares da autoproclamda república independente de Donetsk estabeleceram o controle sobre o bairro de Osaviakhim em Mariupol. A informação é do porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, divulgada pela agência de notícias Interfax. “Unidades da Milícia Popular da República Popular de Donetsk estabeleceram o controle sobre o bairro de Osaviakhim em Mariupol”, disse Konashenkov. Segundo ele, as tropas de Luhansk também avançaram mais nove quilômetros. “O grupo de tropas da República Popular de Luhansk, continuando sua ofensiva, tomou sob seu controle as áreas povoadas de Borsonino, Kreminna, Pishchane, Varvarivka, Pshenichne, Yepifanivka, Novodruzhesk e Bilogorivka.”

6h41 – Sirenes de ataque aéreo são acionadas em Kiev

Sirenes de alerta para ataques aéreos são acionada em Kiev, capital ucraniana. Segundo mensagem compartilhada pela mídia local, os alertas sonoros começaram a cerca de 3 minutos. “Pedimos a todos que sigam com urgência o abrigo da defesa civil! Sirenes de ataque aéreo em Kiev! Por favor, prossiga para os abrigos!”, diz mensagem. As sirenes também foram acionadas em Vinnytsia, Lubny e Chernihiv.

6h32 – Zelensky pode discutir questão territoriais da Crimeia com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que pode discutir com a Rússia questões territoriais envolvendo a Crimeia e as autoproclamadas “repúblicas populares independentes” de Donetsk e Lugansk. “Podemos encontrar um compromisso sobre o destino futuro desses territórios. Para mim, o mais importante é como as pessoas vão viver nesses territórios. Quem na Ucrânia quer aceitá-los? Portanto, a questão é muito mais complicada do que apenas o reconhecimento”, disse Zelensky, em entrevista ao canal ABC, dos Estados Unidos. Ele também pediu que Vladimir Putin inicie negociações e estabeleça o diálogo.

6h15 – Número de refugiados da Ucrânia deve superar 2 milhões até quarta, diz ONU

Segundo a Agência das ações Unidas para os Refugiados (Acnur), o número de refugiados ucranianos deve superar a marca de dois milhões até esta quarta-feira, 9. “Penso que vamos superar os dois milhões hoje ou, no mais tardar, amanhã. Isso não para”, disse o alto comissário Filippo Grandi.

6h02 – Bombardeio na cidade ucraniana de Sumy deixou nove mortos, dizem agências

O bombardeio na cidade de Sumy, que fica a 350km de Kiev, causou a morte de nove pessoas, incluindo duas crianças. A informação foi confirmada por serviços de emergência ucranianos. “Aviões inimigos atacaram de maneira insidiosa edifícios residenciais”, afirma uma mensagem publicada no Telegram pelos serviços de emergência. O ataque aconteceu às 23h no horário local (18h no horário de Brasília). “Nós nunca vamos perdoar isso”, escreveu oficial do país em sua página no Facebook. Saiba mais.

5h30 – Ex-presidente da Ucrânia pede que Zelensky pare de lutar: ‘Supere seu orgulho’

O ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, que vive na Rússia desde que foi deposto, em 2014, pediu que o atual líder ucraniano Volodymyr Zelensky “supere seu orgulho” e pare a guerra a qualquer custo. “Você é obrigado a parar o derramamento de sangue a qualquer custo e chegar a um acordo de paz. Isso é o que se espera de você na Ucrânia, Donbass e Rússia”, diz na carta, publicada pela mídia russa.

5h15 – Ucrânia diz que mais de 12 mil soldados russos morreram em 12 dias

Boletim da Ucrânia estima que mais de 12 mil soldados russos morreram nos últimos 12 dias, após a invasão do país. Segundo o Ministério da Defesa, as equipes do Kremlin também tiveram baixas na infraestrutura militar: 48 aeronaves, 80 helicópteros, 303 tanques de guerra, 120 sistemas de artilharia, 60 tanques de combustível, 1.036 veículos militares blindados, dois barcos e sete drones, entre outros, foram destruídos. As informações consideram as baixas do dia 24 até a manhã desta terça-feira, 8.

3h10 – Ucrânia diz que avanço de tropas russas ‘diminuiu significativamente’

As Forças Armadas anunciaram nesta terça-feira, 8, que as tropas russas continuam avançando em solo ucraniano, mas esse avanço ‘diminuiu significativamente’. As tropas locais seguem defendendo áreas ao sul, leste e norte do país. Apesar da forte pressão e tensão dos últimos dias, a capital Kiev segue em domínio ucraniano. Esse é o 13º dia de invasão.

2h – Rússia vira país mais sancionado do mundo

A Rússia ultrapassou o Irã e a Síria e se tornou o país mais sancionado do mundo, de acordo com o site Castellum.ai. O monitoramento do site aponta que 2.754 sanções foram aplicadas à Rússia antes de 22 de fevereiro, outras 2.778 foram impostas após o início da invasão, subindo o número para 5.532 sanções. O IRã no momento tem 3.616 sanções e pulou para a a segunda colocação no ranking. Os Estados Unidos foram o líder nas sanções, sendo responsável por 21%, seguido do Reino Unido e União Europeia com 18% cada.

1h15 – Crianças são mortas em ataque aéreo no subúrbio de Sumy

Oficial militar da Ucrânia informou em postagem no Facebook na noite desta segunda-feira, 7, que crianças estão entre mortos de um ataque aéreo nos subúrbios de Sumy, no noroeste do país. O ataque aconteceu às 23h no horário local (18h no horário de Brasília). “Nós nunca vamos perdoar isso”, escreveu o oficial em sua página no Facebook.

08/03 – 00h – Chefe da AIEA quer visitar usina nuclear de Chernobyl, que está sob controle da Rússia

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, pretende visitar as instalações da usina nuclear de Chernobyl para atestar que os funcionários estão bem. Eles não saem do complexo há 12 dias desde que as tropas russas tomaram o local e, consequentemente, não têm folga. Segundo ele, a pausa é essencial “para que possam realizer seu trabalho de maneira segura e confiável”. A AIEA também informou que uma instalação de pesquisa nuclear que produz radioisótopos para fins médicos e industriais em Kharkiv foi danificada por bombardeios. Não há relato de aumento nos níveis de radiação.

(Com Pan News)