Pedido de Socorro: DEPUTADO SOLDADO FRUET PEDE A MINISTRO REFORÇO NA MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) encaminhou nesta segunda-feira (07) um ofício ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pleiteando que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) reforce a manutenção, conservação e fiscalização das rodovias federais anteriormente englobadas no Anel de Integração do Paraná. Segundo o parlamentar, o motivo do pedido é a grande quantidade de reclamações dos usuários sobre as precárias condições das vias, passados pouco mais de três meses do término dos contratos de pedágio dos seis lotes.

O Soldado Fruet destacou que as rodovias federais antes pedagiadas no Estado “encontram-se em claro estado de deterioração, com diversos buracos, falta de sinalização, de iluminação e de limpeza, inclusive podas dos matagais nas faixas laterais e de domínio, gerando enormes riscos à vida e à segurança dos motoristas e transeuntes”. Citou o caso do caminhão que bateu contra a praça de pedágio de São Luiz do Purunã, na BR-277, no último dia 4 de março, por causa da falta de sinalização e iluminação durante uma forte cerração. “Além disso, caminhões que tombaram em curvas danificaram guard rails. Sem essa proteção lateral, é grande o risco de tragédias se os veículos caírem nas ribanceiras às margens das rodovias”, apontou.

O deputado ressaltou que essas rodovias são utilizadas para escoamento da produção agropecuária, “fator que deve aumentar a presença de caminhões e veículos pesados nas próximas semanas, aumentando a degradação e perigo”. Apesar de ciente da dificuldade do órgão federal em prestar um serviço de tamanha complexidade, ele ressaltou que “não podemos deixar que as vias federais que cortam o Estado do Paraná fiquem sem condições mínimas de trafegabilidade”.

Por isso, com objetivo de garantir maior segurança aos motoristas que circulam por esses trechos, o Soldado Fruet solicitou ao ministro que, com a maior celeridade possível, realize as necessárias intervenções nas rodovias do Paraná assumidas pelo Governo Federal no final de novembro do ano passado, após o encerramento dos contratos das concessionárias do Anel de Integração.

(Com Assessoria)