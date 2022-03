Foz do Iguaçu: ATLETAS DO JUDÔ CONQUISTAM MAIS DE 30 MEDALHAS NO ESTADUAL

A delegação iguaçuense de judô viajou em peso, com cerca de 40 atletas, para a disputa do Campeonato Estadual de Marrom e Preta e Estímulo, em Ibiporã, entre 5 a 6 de março. Foram mais de 30 medalhas conquistadas por três associações que representaram o município: Instituto Judofoz, Associação Foz do Iguaçu de Judô (AFIJ) e Associação Iguaçuense de Judô (AIJ).

Além das conquistas individuais, a equipe da AIJ ainda conseguiu o título de campeão geral nas categorias veteranos masculino; veteranos feminino e sênior marrom, além de vice-campeã geral feminino em estímulo.

“Para todos nós, o apoio é imprescindível. Vencemos juntos pois contamos com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, além de termos atletas dedicados e prontos para enfrentar os desafios”, ressaltou Pedro Tonello, da AIJ.

Confira os medalhistas:

Ouro: Armand Chamas, Pedro Tonello, Pedro Malafaia, Karen Chamas, Pedro Santos, Guilherme Sobral e Isabela Pestana (AIJ); Maria Eduarda Ferrari Zamboni e Gabriel Ribeiro dos Santos (Judofoz); Juan Carlos (AFIJ).

Prata: Marcus Túlio, Alisson Ferreira e Armani Chamas (AIJ); Elias de Carvalho Alcantara, Josmar Couto e Vitor Hugo Gravenhage (Judofoz); Weslei Felts (AFIJ).

Bronze: Marcus Túlio, Karen Chamas; João Witor, Zico Narimatsu e Erick Borges (AIJ); Adilson Barbosa, Waldemar Pilger, Maria Vitoria Ferreira, Elias de Carvalho, Ricardo Rosa, Geremias Moraes (Judofoz); Nicolas Brunismann, Raí de Paula, Bernardo do Valle, Alexandre do Valle e Ricardo Breitman (AFIJ).

(Com AMN)