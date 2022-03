Foz do Iguaçu: NOVA GREVE NO TRANSPORTE COLETIVO DE FOZ DO IGUAÇU

Menos de um mês após a retomada aos trabalhos, os trabalhadores do transporte coletivo público de Foz do Iguaçu farão nova paralisação. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Foz do Iguaçu (SITROFI), a paralisação terá início na próxima quinta-feira (10), a partir das 9h, com os ônibus parando no Terminal de Transporte Urbano (TTU).

A última paralisação da categoria durou apenas um dia, iniciando no dia 22 de fevereiro e terminando no dia 23. Segundo o sindicato, não houve renovação dos Acordos Coletivos de Trabalho e Termos Aditivos correspondentes aos anos 2020 e 2021.

No próximo sábado (12) está previsto o último dia de atividades do Consórcio Sorriso, na gestão do transporte coletivo de Foz do Iguaçu. A nova empresa que será contratada de forma emergencial pelo período de 1 ano, ainda não foi anunciada oficialmente pela Prefeitura, nem quem serão os trabalhadores e como vai funcionar as formas de pagamento para os usuários.

Confira a íntegra da nota do SITROFI:

“O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Foz do Iguaçu, vem através deste informar que, tendo em vista a não renovação dos Acordos Coletivos de Trabalho e Termos Aditivos correspondente aos anos 2020/2021 e 2021/2022, os trabalhadores resolveram retomarem a paralização, para que as empresas se posicionem quanto as diferenças salarias originarias pela inflação dos períodos, 06/2019 a 05/2020 e 06/2020 a 05/2021, sendo que as empresas precisam pagar os retroativos e corrigir os salários, vale alimentação e plus para exercer a dupla função e bem como a renovação de todas as clausulas do ACT e Termo Aditivo 2019/2020, as atividades serão paralisadas no dia 10 de março de 2022, a partir das 9h da manhã.”

(Com Preto no Branco)