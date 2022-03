Foz do Iguaçu: PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU TERÁ FUNCIONAMENTO ESPECIAL DIA 20 DE MARÇO

Em virtude da realização da 13ª Meia Maratona das Cataratas e Desafio 8km das Cataratas, domingo, 20 de março de 2022, o Parque Nacional do Iguaçu atenderá os visitantes em horário especial:

1) das 7h às 11h59, a infraestrutura de visitação estará aberta somente para os participantes do evento 13ª Meia Maratona das Cataratas;

2) das 12h às 16h, o Parque Nacional do Iguaçu manterá seu atendimento aos visitantes, com a abertura da visitação turística e todos os serviços de atendimento ao público. Os ingressos são vendidos exclusivamente no site da Cataratas S.A., com escolha de horário disponível: https://cataratasdoiguacu.com.br;

3) das 7 às 7h30, as pessoas que quiserem assistir à chegada dos corredores das provas deverão dirigir-se ao Centro de Visitantes do parque, adquirir ingresso, exclusivamente nos terminais de autoatendimento, e ir até a plataforma de embarque dos ônibus. Não há opção de compra on-line de ingresso para essa categoria de evento.

A Meia Maratona das Cataratas é uma realização do Parque Nacional do Iguaçu/ICMBio e Cataratas do Iguaçu S.A.

Todas informações da corrida: www.meiamaratonadascataratas.com.br.

(Com Assessoria)