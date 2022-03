Foz do Iguaçu: POLÍCIA FEDERAL PROMOVE LEILÃO ONLINE DE VEÍCULOS E SUCATAS

Foz do Iguaçu – A Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR está promovendo leilão de veículos e sucatas, de forma exclusivamente online, através de site do Leiloeiro Público.

Entre os lotes disponíveis, há carros como Ford Ecosport a partir de R$ 1.500,00, Citroen C3 a partir de R$ 5.000,00, Ford Focus a partir de R$ 6.000,00, além de outros veículos de diversas marcas a partir de R$ 1.500,00. Caminhonetes como GM S10, L200, Frontier, Blazer, D20 e Hummer H2 podem ser arrematadas, com lances iniciais a partir de R$ 6.000,00.

O leilão está marcado para 23 de março de 2022, às 10h, em sessão online realizada no site do Leiloeiro Público Daniel Garcia: www.danielgarcialeiloes.com.br .

São oferecidos ao público 65 veículos conservados que voltam à circulação e 13 sucatas, vendidas apenas para o ramo de desmanche de veículos e autopeças.

Além disso, alguns bens móveis de escritório e pneus diversos também estão disponíveis no leilão

Quem quiser fazer lances deve se cadastrar no site do leiloeiro. A equipe do responsável pelo leilão está disponível pelo telefone 0800 278 7431 ou pelo contato@dgleiloes.com.br para auxiliar com o cadastro e tirar dúvidas. Os interessados ainda podem fazer atendimento via WhatsApp pelo número (61) 99993-7395.

A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados ocorrerá nos dias 21 e 22 de março de 2022, das 09:00 às 17:00h, no local onde os bens encontram-se depositados: Pátio da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, localizado na A. Paraná, nº 3471 – Jd. Polo Centro, CEP: 85.863-720, Foz do Iguaçu/PR, mediante agendamento prévio com o escritório do Leiloeiro.

A relação completa dos bens leiloados pode ser conferida através do link https://danielgarcialeiloes.com.br/leilao/3065/lotes

Já o cadastro deve ser feito pelo seguinte endereço eletrônico: https://www.danielgarcialeiloes.com.br/licitante/cadastro/login

(Com Assessoria)