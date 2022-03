Paraná: DEPUTADO SOLDADO FRUET PEDE QUE PREFEITO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU VETE REAJUSTE SALARIAL

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) protocolou nesta terça-feira (08) um ofício solicitando ao prefeito de São Miguel do Iguaçu, Boaventura Manoel João Motta, que vete integralmente o Projeto de Lei nº 16/2021, aprovado pela Câmara Municipal na última segunda-feira (07), em segunda discussão, que altera os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. No documento, o parlamentar expressou sua insatisfação com a medida. “O projeto de lei certamente contraria o interesse público e vai na contramão da moralidade administrativa que deve nortear as proposições legislativas e os atos da administração”, argumentou.

Segundo o Soldado Fruet, a pandemia do coronavírus trouxe, além dos problemas de ordem sanitária, uma grave crise econômica, com fechamento de empresas e desemprego. “Um triste cenário que se espalhou por todo o Brasil, com diversas pessoas contraindo dívidas para arcar com seus compromissos, inclusive para não se furtarem de pagar os impostos que fazem a máquina pública funcionar”, observou. Para o parlamentar, “causa perplexidade que, nesse momento e contexto, os agentes políticos municipais de São Miguel do Iguaçu recebam aumento em seus subsídios”.

De acordo com o deputado, a situação ganha contornos ainda mais críticos, já que em dezembro de 2021 os gestores tiveram seus salários reajustados em 10,06%, referente ao índice de inflação. “Ou seja, os salários que já haviam sido reajustados para não perder seu valor real serão efetivamente majorados em patamares expressivos, na monta de 18% ao prefeito e vice-prefeito e de 35% aos secretários municipais, caso o projeto aprovado seja sancionado”, destacou. O Soldado Fruet ressaltou que o prefeito tem o poder de vetar matérias que politicamente são contrárias ao interesse público e que desviem das promessas das quais a população se apoiou para elegê-lo, por isso reivindicou o veto total ao reajuste dos subsídios.

(Com Assessoria)