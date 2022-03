Eleições 2022: STF CONFIRMA VALIDADE DAS FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS POR 10 A 1

O julgamento teve início na última quinta-feira (3) e foi retomado na tarde desta quarta-feira (9) para o voto dos ministros. Apenas o ministro Nunes Marques apresentoudos colegas. Com votos favoráveis de Luís Roberto Barroso , Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, o placar final ficou em

A ação foi protocolada pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O argumento da sigla, presidida por Roberto Jefferson, era que as federações seriam uma reedição das coligações , extintas por decisão do Congresso Nacional.

Por 6 votos a 4 , os ministros optaram pelo meio-termo e definiram o prazo máximo em 31 de maio . A decisão é válida apenas para as eleições de 2022.

Da mesma maneira como ocorria com as coligações partidárias, o mecanismo contribui para o cálculo do quociente eleitoral e o tempo de propaganda na TV.