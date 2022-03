Foz do Iguaçu: NOVAS CÂMERAS DE SEGURANÇA REFORÇAM MONITORAMENTO EM PENITENCIÁRIA LOCAL

A Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu II (PEF2) conta com um novo circuito de monitoramento por câmeras. Resultado de uma parceria entre a Secretaria da Segurança Pública (Sesp), o Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen) e a Itaipu Binacional, os novos equipamentos vão reforçar a segurança da unidade penal com imagens de alta resolução e de longo alcance. O investimento é de R$ 200 mil.

Segundo o coordenador regional do Deppen em Foz do Iguaçu, Marcos Marques, a penitenciária já dispunha de equipamentos que faziam a monitoração interna do local, mas que estavam em uso há mais de oito anos. Mais modernos, os novos equipamentos permitem um movimento panorâmico de 360 graus e oferecem uma cobertura maior de perímetro.

“Com o alcance das câmeras tipo dome, por exemplo, é possível monitorar tentativas de arremesso de materiais ilícitos para dentro da unidade penal ou a movimentação de veículos no entorno da penitenciária. Tudo é gravado 24 horas por dia e armazenado”, explica o coordenador.

Ao todo, são 44 novas câmeras fixas e quatro câmeras dome instaladas, além de seis televisores na central de comando, que opera sem interrupções. Os equipamentos otimizam a atuação do policial penal e auxiliam no controle e vigilância de 1 mil presos.

INVESTIMENTOS – A ação faz parte de um pacote de investimentos previsto para as unidades prisionais da região de cerca de R$ 2,7 milhões, sendo a inauguração do novo circuito de câmeras o primeiro deles.

(Com AMN)