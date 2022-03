Rússia x Ucrânia: UNICEF E OMS CONDENAM ATAQUE A HOSPITAL INFANTIL NA UCRÂNIA

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e a OMS (Organização Mundial da Saúde) condenaram nesta quarta-feira (9) o ataque aéreo a um hospital infantil e maternidade de Mariupol, na Ucrânia, que terminou com 17 adultos feridos.

A diretora-executiva do Unicef, Catherine Russell, disse que estava “horrorizada” com o ataque que as autoridades de Kiev atribuíram à Rússia. Em comunicado, Russell destacou as informações que mostram que “o ataque deixou crianças e mulheres em trabalho de parto sob os escombros de prédios destruídos”.

“Esse ataque, se confirmado, ressalta o terrível preço que esta guerra está causando às crianças e famílias da Ucrânia. Em menos de duas semanas, pelo menos 37 crianças foram mortas e 50 feridas, enquanto mais de um milhão de crianças fugiram da Ucrânia para países vizinhos”, disse.

Russell enfatizou que os ataques contra a população e a infraestrutura civil são “inconcebíveis e devem cessar imediatamente”.

(Com Agência EFE)