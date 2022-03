Tensão: CHINA ATESTA ‘TOLERÂNCIA ZERO PARA ATOS SEPARATISTAS’ EM TAIWAN

De acordo com informações divulgadas pela agência de notícias Xinhua, o porta-voz do Exército de Libertação Popular (ELP) e da Polícia Armada Popular, Wu Qian, afirmou nesta quarta-feira (9), durante sessão da Assembleia Popular Nacional, que a principal causa das tensões entre China e Taiwan são causadas por

O porta-voz disse que as atividades das autoridades do Partido Progressista Democrático de Taiwan, em conjunto com, em especial Japão e Estados Unidos, são a principal causa da escalada da situação no estreito de Taiwan. Em seu discurso, Wu também reforçou que no cenário entre China e Taiwan se trata de uma questão interna do país.