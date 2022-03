Terra das Cataratas: DESTINO IGUAÇU PARTICIPA DE EVENTO PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS

A Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, em parceria com o Visit Iguassu, estão em São Paulo para participarem do LACTE 2022, evento com mais de 600 pessoas voltado para o setor de viagens e eventos corporativos.

O tema desta 17ª edição é “Build Back Together” – com a mensagem sobre a importância de criar e construir o novo, em termos de sustentabilidade, equidade e inclusão, com foco na reconstrução de uma nova indústria que conecta as pessoas para transformar o mundo.

A equipe que está representando a cidade visa estabelecer contato direto com os gestores de viagens e eventos corporativos, gerando a oportunidade de ofertar o município como sede para os eventos. A estratégia de divulgação é traçada pela Gestão Integrada de Turismo de Foz do Iguaçu.

Trata-se também de uma oportunidade de reencontro com os gestores de viagens e eventos corporativos e, neste momento de retomada, buscar visibilidade por meio da divulgação da oferta turística de Foz.

(Com AMN)