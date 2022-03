Caiçaras: INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES LITORÂNEAS AJUDA NAS TRADIÇÕES LOCAIS

Dando sequência ao Especial Oceanos, o Jornal da USP no Ar 1ª Edição conversou sobre o tema com Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico (IO) da USP e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP. Turra conta que os povos caiçaras se mantiveram distantes de movimentações socioeconômicas até meados do século passado, quando tal isolamento foi rompido pela abertura e ampliação de vias de acesso ao litoral. “[Isso] criou um vetor de ocupação nessas regiões e todo um processo especulativo para a construção de casas de veraneio.”