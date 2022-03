Foz do Iguaçu: TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO EM FOZ NÃO SERÁ COBRADA NESTA SEGUNDA-FEIRA (14)

A Prefeitura Municipal e o Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans liberaram as catracas dos ônibus nesta segunda-feira (14), o que significa que a tarifa não será cobrada dos usuários.

O objetivo é evitar transtornos à população no primeiro dia útil de operação da nova empresa que opera o sistema de transporte coletivo urbano, a Viação Santa Clara. Ainda está em implementação a bilhetagem dos ônibus, que depende da entrega de parte do sistema antigo por parte do Consórcio Sorriso, não realizada até este domingo (13).

Itinerários

Neste primeiro momento, os ônibus farão os mesmos horários e itinerários que já vinham sendo feitos até a semana passada. Gradativamente, o Foztrans fará a implementação de melhorias para os usuários. As linhas e horários podem ser consultados pelo link: https://foztrans.pmfi.pr.gov.br/publicacao-468#.

Integração

Até que a implementação do sistema de bilhetagem seja concluída, fica garantida aos usuários a integração física entre as linhas de ônibus no Terminal de Transporte Urbano – TTU.

