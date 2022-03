Futebol: APÓS O FIM DA TAÇA GUANABARA, SEMIFINAIS DO CARIOCÃO ESTÃO DEFINIDAS

As semifinais do Campeonato Carioca estão decididas. Após o fechamento da última rodada, que aconteceu neste domingo, dia 13, o desenho dos confrontos tomou forma. Com a vitória do Vasco e o empate do Botafogo, o Cruzmaltino assumiu a terceira colocação.

Com o Fluminense em primeiro e o Botafogo em quarto lugar, as duas equipes fazem uma das semifinais. O primeiro confronto entre os dois acontece na segunda-feira, dia 21, às 20h, no Estádio Olímpico Nilton Santos. Já o jogo da volta será no domingo (27), às 16h, no Maracanã.

Já a outra semifinal será entre Flamengo, o vice-líder, contra o Vasco, terceiro colocado na tabela de classificação. O primeiro duelo será nesta quarta-feira (16), às 20h, sem local definido, mas com a possibilidade de ser no Maracanã. A segunda partida será no domingo (20), às 16h, no Maracanã.

