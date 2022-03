Paraná: PT FILIA ROBERTO REQUIÃO E TRABALHA POR AMPLA ALIANÇA NO ESTADO; CONVERSAS INCLUEM PDT

O ex-governador e ex-senador do Paraná, Roberto Requião, de 81 anos, anunciou neste domingo (13) sua filiação ao PT para disputar o governo do Estado. As conversas entre Requião e o partido aconteciam desde o ano passado. O ingresso de Requião à sigla será oficializado na sexta-feira (18), em Curitiba, com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que “Requião sempre esteve ao lado das lutas do PT” e que o objetivo do partido é construir no Paraná um amplo arco de aliança, a exemplo do que o partido pretende fazer na disputa nacional. No Paraná, as conversas estão avançadas, inclusive, com o PDT de Ciro Gomes.

“Analisando a conjuntura política, não tenho mais dúvida alguma, o caminho é essa federação, esta frente organizada pelo PT. Quero dizer a vocês que estou entrando no Partido dos Trabalhadores. Eu tenho fé, eu acredito firmemente que o Lula, com um programa bem definido […] terá sucesso na campanha presidencial. É por aí que vamos mudar o país e aqui no Paraná eu levo a frente a minha pré-candidatura ao governo do estado, para por ordem na casa e acabar com os erros todos. […] me filio ao PT no dia 18”, afirmou Requião em vídeo publicado em suas redes sociais. Ele estava sem partido desde agosto de 2021, quando deixou o MDB.

(Com CNN)