“Mil poderão cair ao seu lado; dez mil, à sua direita, mas nada o atingirá” (Salmos 91:7).

Este forte salmo fala sobre a proteção de Deus na nossa vida. O salmista nos coloca numa situação de guerra: mortos espalhados por todos os cantos, um cenário desolador. Mas no meio dessa situação, somos preservados por Deus.

Não há dias tranquilos numa situação de guerra, há muitas batalhas e riscos. Nossa vida espiritual também assim, requer de nós fé e perseverança.

Somos testemunhas de que Deus tem nos ajudado até aqui, será que reconhecemos verdadeiramente o Seu favor? Reconheça o que Deus já fez na sua vida, seja grato, traga a memória o que te traz esperança.

Deus nos deu a sua armadura para a batalha, vista-se da armadura espiritual e siga, Ele está a nossa frente sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós?

Continue dando bom testemunho, vivendo de fé em fé de glória em glória.

Você é mais que vencedor em Cristo Jesus e nada te atingirá.

Confie em Deus!

– Para confiarmos em Deus devemos conhecê-lo. Leia a Bíblia, ela é a palavra de Deus.

– Crie intimidade com Deus, ore. A oração é eficaz e expressa os nossos sentimentos a Ele. Deus quer um relacionamento verdadeiro conosco.

– Você não está sozinho. Compartilhe as suas lutas com seus irmãos, somos um grande exército e estamos todos sob o comando do Senhor dos Exércitos.

– Veja também este estudo sobre Efésios 6: Aprenda a usar toda a Armadura de Deus.

OREMOS: Senhor Deus, Tu és maravilhoso! Guarda a minha vida. Reconheço o teu favor sobre mim, muito obrigado Pai. Quero e preciso avançar em fé nos desafios da vida, sei que não estou sozinho, por isso confio em Ti. Ilumina os meus passos e me prepara para a batalha. No nome de Jesus, amém.

(Com Bíblia OnLine)