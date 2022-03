Eleições 2022: FILIAÇÃO DE ZAMBELLI E FAMOSOS AO PL REFORÇA BASE DE BOLSONARO

O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ganhou pelo menos 15 novos filiados nesta terça-feira, 15, incluindo a deputada federal Carla Zambelli (SP) e famosos do mundo do esporte e da música, como o cantor Netinho e o ex-jogador de vôlei Maurício Souza. Participaram da cerimônia o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

Maurício Souza afirmou que a intenção dos novos filiados é reforçar a base de apoio de Bolsonaro. “A ideia de todos nós é formar um grupo muito forte para poder apoiar o presidente, tirar a oposição do poder, porque, afinal, hoje está difícil governar”, disse.

Bolsonaro era aguardado nos eventos de filiação, mas não compareceu. A primeira-dama, Michelle, esteve em uma das cerimônias. Durante o evento, o PL também lançou a “Frente Lealdade Acima de Tudo” para fortalecer o partido e o apoio ao presidente. A ideia é que o grupo tenha um representante de cada Estado. A frente será liderada por Zambelli e vai apostar na comunicação pelas redes sociais.

Zambelli confirmou que a estratégia do PL é dobrar o número de parlamentares no Congresso. O partido tem 49 deputados e 7 senadores. A expectativa é que até o dia 1º de abril, fim da janela partidária, outro grupo também assine a ficha de filiação, incluindo Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis.

(Com Pan News)