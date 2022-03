Foz do Iguaçu: AGÊNCIA DO TRABALHADOR ESTÁ COM 203 VAGAS DE TRABALHO DISPONÍVEIS

Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu para esta quarta-feira (16). Ao todo, estão disponíveis 203 vagas em 43 funções. A orientação é para que o interessado, antes de se dirigir até a agência, ligue para verificar se a vaga está disponível – pelo telefone (045) 3545-5450

O atendimento é gratuito de segunda a sexta 07h30 às 13h30, Rua Xavier da Silva, 834, centro, Foz do Iguaçu. É necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de residência e documento com foto.

Confira as vagas:

-Auxiliar de Cozinha – Feminino com disponibilidade para trabalhar das 06h30 às 14h40.

-Auxiliar de Produção – Para o frigorífico lar em Matelândia com idades entre 18 e 50 anos . *ex-funcionários devem entrar em contato antecipadamente.

-Carpinteiro – Masculino com experiência na função.

-Consultor de Vendas – Com experiência comprovada em vendas.

-Contador – Possuir experiência comprovada na função e superior completo em contabilidade.

– Cozinheiro – Possuir conhecimento na função, trabalhar das 10h00 às 13h00 na região da vila a.

-Eletricista – Possuir experiência comprovada na função. cnh a/b e disponibilizar veículo para o trabalho.

– Eletricista – Masculino com experiência comprovada na função e disponibilidade para viajar para outras cidades e estados.

– Empregada Doméstica – Feminino com experiência comprovada na função. irá manter apartamento organizado e limpo e ajudar com o bebê, necessita ter habilidade com criança e destreza nas tarefas diárias.

– Encanador – Masculino com experiência comprovada na função

– Mecânico Industrial – Possuir experiência comprovada na função, ensino médio completo, curso de qualificação. – trabalhar no aeroporto.

– Gerente Comercial – Masculino com experiência na função e ensino médio completo.

– Gerente de Vendas – Possuir experiência comprovada na função e ensino médio completo.

-Instalador de Sistemas Fotovoltaicos – Não ter medo de altura e CNH B, desejável possuir veículo próprio.

– Lavador de Pratos – Steward – Masculino com disponibilidade de horários.

– Mecânico de Injeção Eletrônica – Possuir experiência comprovada como eletricista e experiência em injeção eletrônica.

– Mecânico de Refrigeração – Possuir experiência comprovada na função, ensino médio completo, curso de qualificação. – trabalhar no aeroporto.

– Mecânico de Automóveis – Masculino com experiência na função.

– Montador de Automóveis – Masculino com experiência na função.

– Montador de Móveis de Madeira – Masculino com experiência comprovada na função e CNH B

– Operador de Telemarketing – Possuir experiência comprovada na função.

– Operador Financeiro – Possuir experiência comprovada na função, superior completo em administração ou gestão financeira.

– Pedreiro – Possuir experiência comprovada na função.

– Pedreiro – Possuir experiência comprovada na função.

– Pedreiro – Possuir experiência comprovada na função e veículo próprio.

– Secretária – Feminino com experiência comprovada na função.

– Reparador de Veículos – Chapeador – masculino com experiência na função.

– Salgadeiro(a) – Possuir experiência comprovada na função.

– Serralheiro – Masculino com experiência comprovada na função, serralheiro de estruturas metálicas.

– Servente de Obras – Masculino com experiência na função.

– Servente de Obras – Masculino com experiência na função.

– Técnico de Eletrotécnica – Possuir experiência comprovada na função, ensino médio completo, curso de qualificação e registro no conselho de classe. – trabalhar no aeroporto.

– Técnico Eletricista – Possuir experiência comprovada na função, ensino médio completo, curso de qualificação. – trabalhar no aeroporto.

– Tecnólogo em Eletrônica – Possuir experiência comprovada na função, ensino médio completo, curso de qualificação e registro no conselho de classe. – trabalhar no aeroporto.

– Vendedor de Serviços – Possuir comprometimento, vontade de trabalhar, ensino médio completo e cnh b. irá realizar trabalho em campo visitando clientes e no escritório.

– Vendedor Interno – Possuir experiência comprovada na função e ensino médio completo.

– Vendedor Interno – Masculino com experiência comprovada na função, ensino médio e cnh ab

– Vendedor Interno – Possuir ensino médio completo. vaga pcd**

-Vendedor Pracista – possuir ensino médio completo, veículo próprio e cnh b*. irá atender a região oeste do paraná.

– Vendedor Pracista – possuir experiência comprovada na função e ensino médio completo.

-Zeladora – Feminino com disponibilidade para trabalhar no período da tarde/noite.

(Com AMN)