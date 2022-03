Foz do Iguaçu: PROCON NOTIFICA POSTOS EM RELAÇÃO AO AUMENTO DE PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS

O Procon de Foz do Iguaçu continua com o trabalho de fiscalização e orientação sobre o aumento de preços nos postos de combustíveis do município. A fiscalização começo na sexta-feira passada (11).

Dois postos foram visitados no período da manhã, um deles localizado às margens da BR-277, onde os preços não subiram, e outro localizado na Avenida Felipe Wandscheer. Neste segundo, o valor da gasolina já havia sido alterado para mais de R$ 7. Os proprietários dos postos foram notificados e orientados sobre possíveis irregularidades.

A ação do Procon foi organizada após o recente aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobrás. A medida tem como objetivo fiscalizar o impacto que a alteração pode causar no fornecimento do produto aos consumidores e empresários do setor.

De acordo com a coordenadora do Procon de Foz do Iguaçu, Claudinéia R. Pliacekos, existem denúncias de casos em que os postos já teriam recebido os produtos das distribuidoras com o novo valor, além da prática de retenção dos estoques, medidas que estariam sendo utilizadas como estratégia dos empresários para comercializar os estoques antigos já com o valor reajustado.

A fiscalização do Procon terá continuidade, com o objetivo de visitar todos os postos de combustíveis no município até o final de Março.

Denúncias – O Procon orienta os consumidores a formalizar as denúncias por meio do aplicativo 156 Foz ou na própria sede do Procon, localizada na Avenida Brasil Nº 1172, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

(Com AMN)