Foz do Iguaçu: TARIFA LIVRE DO TRANSPORTE COLETIVO SEGUE ATÉ SEXTA-FEIRA (18)

A Prefeitura Municipal e o Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans vão estender o período de tarifa livre no transporte coletivo até a próxima sexta-feira (18). A decisão visa facilitar a rotina dos trabalhadores e demais usuários do transporte neste período de transição – desde domingo, a Viação Santa Clara opera os ônibus no município.

A partir desta quarta-feira, no período da tarde, os usuários e empresas que pagam o vale-transporte aos trabalhadores também já se podem se preparar para utilizar o novo sistema, fazendo o carregamento de créditos no cartão, que será o mesmo utilizado no antigo sistema.

“A liberação das catracas foi uma decisão tomada em conjunto com o prefeito, a fim de minimizar os transtornos que toda mudança pode acarretar. Por isso, também haverá esse prazo para que as pessoas comprem os créditos com tranquilidade”, destacou o diretor superintendente do Foztrans, Licério Santos.

A venda dos créditos da Viação Santa Clara será feita no Terminal de Transporte Urbano (TTU) e em canais de venda on-line que serão informados pela empresa. A tarifa fica mantida em R$ 4,10.

Itinerários

A equipe do Foztrans vem acompanhando, desde o início da implantação do novo sistema de transporte, toda a operação das linhas de ônibus e recebendo as solicitações dos usuários por meio do aplicativo 156 Foz, a fim de fazer adequações que atendam às necessidades da população.

Nesta quarta-feira (16), sete novos ônibus entram em operação para retomar os itinerários de cinco linhas e reforçar outras duas.

Retomam as seguintes: Linha 35 Terras Alpha; Linha 205 Santa Rita-Ponte; Linha 230 Três Lagoas – Ponte; Linha 240 Alto da Boa Vista; Linha 350 Morumbi – Ponte e duas recebem o reforço: Linha 116 (Jardim das Flores) e Linha 120 (Parque Nacional).

As linhas e horários podem ser consultados pelo link: https://foztrans.pmfi.pr.gov.br/publicacao-468#. Gradativamente, o Foztrans fará a implementação de melhorias para os usuários.

