HÁ TEMPO DETERMINADO PARA TUDO!

“Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu” (Eclesiastes 3:1).

O tempo é um dos bens mais preciosos que temos ao nosso dispor. Com ele podemos fazer o que agrada a Deus e termos dias proveitosos ou podemos negligenciar a Sua vontade e desperdiçar tempo tão precioso da nossa vida.

Deus lhe dá um presente quando Ele lhe dá um novo dia para viver!

Veja bem, se é tempo de trabalhar e perdemos tempo, distraídos com outras coisas, estamos procrastinando e sendo preguiçosos. Mas se é tempo de descansar e conviver, e só pensamos no trabalho estamos falhando em supervalorizá-lo, pondo-o em lugar da família e do descanso, por exemplo.

A Bíblia nos mostra que para tudo há um tempo específico, por isso priorize o que tem real prioridade e assuma a responsabilidade pelo bom uso do seu tempo.

Não o desperdice com coisas de menor valor. Procure se organizar, se disciplinar e ter equilíbrio na gestão do tempo.

Você estará mais satisfeito com o seu tempo se perceber o presente que Deus oferece quando Ele lhe dá um novo dia para viver e desfrutar.

Aproveite bem o seu tempo hoje:

– Ore e peça ajuda a Deus para conseguir gerir melhor o seu tempo.

– Faça uma lista de prioridades e busque dedicar tempo a essas coisas importantes (tempo a sós com Deus, família, igreja, trabalho, estudos e etc).

– Separe um tempo do seu dia para se relacionar com Deus, orando e lendo a Bíblia. Não perca este tempo!

– Seja esforçado, fazendo o seu melhor no tempo destinado a cada atividade da sua vida, todos os dias.

– Procure cumprir compromissos e prazos estipulados (no trabalho, estudos, igreja, família, etc.).

– Não deixe de passar tempo (de qualidade) com seu cônjuge, filhos, amigos e irmãos em Cristo.

– Tenha cuidado com o tempo gasto excessivamente nas redes sociais, internet, TV e outras tecnologias.

– Descubra na Bíblia, quais as áreas da vida você deverá dedicar mais ou controlar melhor o seu tempo.

OREMOS: Pai, tu és o Senhor do tempo. Sabes de todo o passado, dirige o meu presente e a Ti pertence o futuro. Me perdoa se tenho desperdiçado o meu tempo com coisas sem valor. Por favor, me ajuda a fazer o melhor que posso no tempo certo, aproveitando sempre as oportunidades de te glorificar com a minha vida, amando e servindo com o tempo que tenho. Obrigado pelo tempo do dia de hoje! Em nome de Jesus, Amém!

(Com Bíblia OnLine)