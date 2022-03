Top Secret: CASAL AMERICANO É PRESO AO TENTAR VENDER SEGREDOS NUCLEARES PARA O BRASIL

Um engenheiro naval da Marinha dos Estados Unidos e a esposa dele foram presos ao tentar vender segredos militares ao Brasil sobre tecnologia de reatores nucleares usados em submarinos. Jonathan e Diana Toebbe procuraram a inteligência militar do Brasil em abril de 2020 para propor o negócio, oferecendo milhares de páginas de documentos confidenciais de Washington, mas as autoridades brasileiras denunciaram o espião ao adido legal do FBI no país.

O caso foi revelado nesta terça-feira (15) pelo jornal The New York Times. Segundo a reportagem, o casal escolheu o Brasil por não ser um país hostil aos EUA e ter reservas financeiras suficientes para comprar os segredos. Além disso, o Brasil vem desenvolvendo a tecnologia de submarinos nucleares desde 1978.

Em 2008, o país voltou a investir no projeto do submarino nuclear e pretende lançar seu protótipo até 2029, parte de um programa de US$ 7,2 bilhões. Para Jonathan Toebbe, o Brasil seria um país capaz de construir um reator nuclear e estava pronto para investir bilhões, além de poder canalizar para ele as centenas de milhares de dólares em criptomoeda caso optasse por comprar os segredos.

Projeto do submarino nuclear brasileiro (DIVULGAÇÃO/MARINHA DO BRASIL).

Segundo o NYT, quando Jonathan Toebbe enviou uma carta oferecendo os segredos à agência de inteligência militar brasileira, os militares entraram em contato com o governo americano. A partir de dezembro de 2020, um agente disfarçado do FBI se fez passar por oficial brasileiro para conduzir uma falsa negociação com Toebbe.

Casal Toebbe tentou vender segredos americanos ao Brasil (Foto: West Virginia Regional Jail and Correctional Facility Authority/Divulgação)

O homem acabou concordando em fornecer documentos e ofereceu assistência técnica ao programa de submarinos nucleares do Brasil, usando informações confidenciais que ele havia aprendido durante anos trabalhando para a Marinha dos Estados Unidos.

O casal Toebbe foi preso em outubro e se declarou culpado das acusações de espionagem no mês passado. Ele pode pegar até 17 anos e meio de prisão; a esposa dele pode cumprir até três anos.

Ainda segundo o jornal americano, embora o governo dos EUA quisesse divulgar para qual país o casal tentou vender os segredos, “as autoridades brasileiras insistiram que sua cooperação não fosse divulgada publicamente”. Um advogado do casal se recusou a discutir o caso antes da sentença, que deve sair em agosto.

Colaboração

De acordo com o NYT, enquanto a embaixada brasileira se recusou a comentar o episódio, um alto funcionário brasileiro disse que o país cooperou com investigadores americanos por causa da parceria das duas nações e das relações amistosas entre o serviço de inteligência do Brasil e a CIA. Se o Brasil tivesse sido pego tentando comprar segredos americanos, as relações entre os dois países, incluindo o compartilhamento de inteligência, poderiam ter sido postas em risco.

Procurado pela reportagem, o Ministério da Justiça disse não estar a par do assunto.

(Com Agência Record)