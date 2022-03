Eleições 2022: HAMILTON MOURÃO SE FILIA AO REPUBLICANOS E DECLARA ‘APOIO IRRESTRITO’ A BOLSONARO

O vice-presidente Hamilton Mourão assinou a sua ficha de filiação ao Republicanos na noite desta quarta-feira, 16. Em cerimônia realizada na sede do partido, o general se filiou ao partido para disputar uma vaga no Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. No local, o militar alegou que o país vive “mares turbulentos, com problemas econômicos, políticos, sanitários e sociais”, mas que não poderia “abandonar o campo de batalha”.

Em seu discurso, Mourão ressaltou sua “lealdade e apoio irrestrito ao seu projeto de reeleição” do presidente Jair Bolsonaro (PL) e argumentou que as eleições serão fundamentais para que o país “atinja o seu destino manifesto que é sermos a maior e mais prospera democracia liberal ao sul do Equador”.

No local, esteve presente o presidente da sigla, o deputado federal Marcos Pereira (SP). No momento, o partido não encontra-se tão próximo da base bolsonarista e o parlamentar afirmou que as conversas com o Planalto seguem, mas que “detalhes” ainda estão pendentes para um futuro apoio a campanha de reeleição do comandante do Planalto.

“Eu tenho muita confiança que as coisas vão se ajustar o mais rápido possível. Faltam detalhes que eu não posso — obviamente por questões estratégicas — revelar, mas que serão ajustadas e eu tenho muita confiança nisso. As conversas estão muito melhores e avançando, finalizou o congressista.

(Com Pan News)