Foz do Iguaçu: PREFEITURA ABRE NOVO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou nesta terça-feira (15) no Diário Oficial um novo edital de Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas e cadastro de reserva para estágio remunerado em diversas áreas da Administração Pública Municipal.

As inscrições começam no dia 23 de março e seguem até 06 de abril exclusivamente pelo site da prefeitura: https://www5.pmfi.pr.gov.br/.

Quem pode participar?

Podem participar do PSS estudantes com idade mínima de 16 anos, que estejam matriculados e frequentanto os cursos de Formação de Docentes de Educação Infantil e Ensino Fundamental Normal Modalidade Regular (Magistério) e de doze cursos do Ensino Superior, na modalidade presencial ou EAD, em instituições ou polos sediados em Foz do Iguaçu.

As oportunidades de estágio para o nível superior são nas áreas de: Administração; Ciências Contáveis; Direito; Educação Física Licenciatura; Engenharia Ambiental; Farmácia; Gestão Pública; Letras Licenciatura; Mídias Digitais e Sociais; Pedagogia; Publicidade e Propaganda e Serviço Social.

Para a classificação dos estudantes será utilizada a Média Aritmética Simples das notas apresentadas na inscrição, que deverá ser igual ou superior a 50 pontos. A classificação final será divulgada no dia 9 de maio.

Remuneração

A carga horária varia de 4 a 6 horas por dia (20 a 30 horas semanais), com remunerações que variam de R$ 560 (Nível Médio) a R$ 760 (Nível Superior). O estagiário também recebe auxílio transporte no valor de R$ 170 por mês.

Inscrições

O candidato interessado à vaga deverá acessar o site da Prefeitura e clicar em “Concursos” para acessar o edital e a área de inscrições. Após o preenchimento dos dados, será necessário anexar os documentos em formato PDF, JPG ou JPEG.

São necessários para inscrição: Cópia simples e legível da Carteira de Identidade (RG), ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), se estrangeiro o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); Declaração de Matrícula; Boletim, histórico escolar ou declaração escolar contendo as notas das disciplinas cursadas no último bimestre/trimestre/semestre concluído ou ainda para as instituições que tenham séries anuais exige-se as notas do último ano concluído. O documento deve conter: carimbo, assinatura e/ou código de verificação digital. Os candidatos inscritos como baixa renda deverão comprovar a inscrição no Cadastro Único (CadUnico).

O edital do processo seletivo está disponível no Diário Oficial: https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-5138&diario.

(Com AMN)