Foz do Iguaçu: VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR NESTA QUINTA

Acompanhe as vagas disponíveis na Agência do Trabalhador nesta quinta-feira (17). Antes de se dirigir até a agência, ligar verificando se a vaga está disponível pelo telefone: (45) 3545-5450. O atendimento é gratuito e ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 na. Rua Xavier da Silva, 834, centro. Para ser encaminhado, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de residência e documento com foto. Confira as vagas disponíveis:

-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Possuir experiência comprovada na função, experiência em atendimento ao público e ensino médio completo. Atuará realizando atendimentos, buscando matricular novos alunos.

-AUXILIAR DE COZINHA – Feminino, com disponibilidade para trabalhar das 06h30 às 14h40.

-AUXILIAR DE ESTOQUE – Masculino, com experiência comprovada na função. Trabalhará em loja de peças para veículos.

-AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Masculino, com experiência na função. Atuará polindo e escovando tubos e peças.

-AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para o frigorífico LAR em Matelândia, com idades entre 18 e 50 anos . *Ex-funcionários devem entrar em contato antecipadamente.

-AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA – Masculino, com experiência comprovada na função, possuir CNH B. Irá realizar serviços de manutenção elétrica, hidráulica, jardinagem, pintura, locomoção de móveis, buscar doações de móveis, dentre outros.

-CARPINTEIRO – Masculino, com experiência na função.

-CONSULTOR DE VENDAS – Com experiência comprovada em vendas.

-CONTADOR – Possuir experiência comprovada na função e ensino superior completo em contabilidade.

-COZINHEIRO –Possuir conhecimento na função, trabalhar das 10h00 às 13h00 na região da vila A. Cozinhar em loja.

-ELETRICISTA – Possuir experiência comprovada na função. CNH A/B e disponibilizar veículo para o trabalho.

-ELETRICISTA – Masculino, com experiência comprovada na função e disponibilidade para viajar para outras cidades e estados.

-EMPREGADA DOMÉSTICA – Feminino, com experiência comprovada na função, gostar de criança e possuir CNH B.

-ENCANADOR – Masculino, com experiência comprovada na função.

-MECÂNICO INDUSTRIAL – Possuir experiência comprovada na função, ensino médio completo, curso de qualificação. – Trabalhar no Aeroporto.

-GERENTE COMERCIAL – Masculino, com experiência na função e ensino médio completo.

-GERENTE DE VENDAS – Possuir experiência comprovada na função e ensino médio completo.

-INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS – Não ter medo de altura e CNH B. Desejável possuir veículo próprio.

-MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA – Possuir experiência comprovada como eletricista e experiência em injeção eletrônica.

-MECÂNICO DE CAMINHÃO A DIESEL – Masculino com experiência na função.

-MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO – Possuir experiência comprovada na função, ensino médio completo, curso de qualificação. – Trabalhar no aeroporto.

-MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS – Masculino, com experiência na função.

-MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA – Masculino, com experiência comprovada na função e CNH B.

-OPERADOR DE CAIXA – Com experiência comprovada na função e ensino médio completo.

-OPERADOR DE TELEMARKETING – Possuir experiência comprovada na função.

-OPERADOR FINANCEIRO – Possuir experiência comprovada na função, superior completo em Administração ou Gestão Financeira.

-PEDREIRO – Possuir experiência comprovada na função.

-PEDREIRO – Possuir experiência comprovada na função.

-PROFESSOR DE MATEMÁTICA – ORIENTADOR DE ATIVIDADE – (PROCESSO SELETIVO ONLINE) Possuir experiência comprovada como monitor ou orientador pedagógico, ensino superior completo ou cursando, com licenciatura em Matemática, Física, Química ou Estatística.

-PROJETISTA DE MÓVEIS – Possuir experiência na função, possuir CNH B e disponibilidade para trabalhar em Santa Terezinha de Itaipu.

-RECEPCIONISTA DE HOTEL/POUSADA – Masculino, inglês e português fluente e CNH.

-REPARADOR DE VEÍCULOS – CHAPEADOR – Masculino, com experiência na função.

-SALGADEIRO(A) – Possuir experiência comprovada na função.

-SERRALHEIRO – Masculino, com experiência comprovada na função, serralheiro de estruturas metálicas.

-SERVENTE DE OBRAS – Masculino, com experiência na função.

-SERVENTE DE OBRAS – Masculino, com experiência na função.

-SOLDADOR – AUXILIAR DE SOLDA – Possuir ensino médio completo.

-TÉCNICO DE ELETROTÉCNICA – Possuir experiência comprovada na função, ensino médio completo, curso de qualificação e registro no conselho de classe. – Trabalhar no aeroporto.

-TÉCNICO ELETRICISTA– Possuir experiência comprovada na função, ensino médio completo, curso de qualificação. – Trabalhar no aeroporto.

-TECNÓLOGO EM ELETRÔNICA – Possuir experiência comprovada na função, ensino médio completo, curso de qualificação e registro no conselho de classe. – Trabalhar no aeroporto.

-VENDEDOR DE SERVIÇOS – Possuir comprometimento, vontade de trabalhar, ensino médio completo e CNH B. Irá realizar trabalho em campo visitando clientes e no escritório.

-VENDEDOR INTERNO – Possuir experiência comprovada na função e ensino médio completo.

-VENDEDOR INTERNO – Possuir ensino médio completo. VAGA PCD

-VENDEDOR PRACISTA – Possuir ensino médio completo, veículo próprio e CNH B. Irá atender a região Oeste do Paraná.

-VENDEDOR PRACISTA – Possuir experiência comprovada na função e ensino médio completo.

(Obs.: As vagas sofrem alterações constantemente)

(Com AMN)