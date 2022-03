Foz do Iguaçu: ANUNCIADO EDITAL PARA ESTÁGIOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR) torna público o edital de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a admissão de estudante de nível superior de graduação em direito, a fim de atuar na 15º Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu.

De acordo com o edital, será preenchida uma vaga, além da formação de cadastro reserva. O estudante selecionado receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 1.007,20 e auxílio-transporte no valor de R$ 170,00.

Poderão participar desta seleção, os acadêmicos do curso de direito devidamente matriculados entre o terceiro ano ou quinto período, com disponibilidade de horário de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 10 a 18 de março de 2022, mediante o envio da documentação especificada no edital para o seguinte endereço eletrônico: fozdoiguacu.15prom@mppr.mp.br.

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será realizada uma prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões objetivas e/ou discursiva, no qual envolverá os temas de estatuto do idoso, lei brasileira de inclusão, estatuto da criança e do adolescente (parte protetiva), lei de diretrizes e bases da educação e declaração universal dos direitos do homem das nações unidas.

É importante destacar que a data e local da prova serão divulgados posteriormente.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final.

