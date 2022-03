Foz do Iguaçu: NÃO É PRECISO USAR MÁSCARAS EM LOCAIS ABERTOS, Á PARTIR DESTA SEXTA (18)

A partir desta sexta-feira (18), o uso de máscaras em locais abertos deixará de ser obrigatório em Foz do Iguaçu. A medida foi definida na reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 nesta quinta-feira (17), que decidiu seguir integralmente o decreto publicado pelo Governo do Estado do Paraná.

Em locais fechados ou ambientes abertos com aglomerações o uso da máscara permanece obrigatório. Crianças menores de 12 anos estão dispensadas da obrigatoriedade, mesmo em locais fechados. O decreto municipal será publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira (17).

Para revogar a obrigatoriedade, a Secretaria da Saúde levou em conta o atual cenário epidemiológico da doença, que apresenta franca diminuição. A média móvel de casos caiu 12% nos últimos 15 dias.

O número de internamentos e casos graves também estão baixos – atualmente são 25 pacientes internados em todo os hospitais de Foz. A taxa de transmissão está em 0,93 – o ideal é sempre ficar abaixo de 1.

Conforme explicou o prefeito Chico Brasileiro, o momento é propício para seguir a medida em consonância com o Governo do Paraná.

Para a secretária da Saúde, Rosa Jeronymo, a vacinação cumpriu um papel essencial para o quadro atual. Desde o início da campanha, já são quase 600 mil doses aplicadas em cidadãos de todas as faixas etárias.

Plantão Covid – Durante a reunião, ficou definido também que a partir de 1º de abril o Plantão Covid será desativado. Com a redução de casos, a busca pelo serviço também está menor. Com a mudança, os pacientes podem buscar diretamente todas as Unidades Básicas de Saúde, além das Unidades de Pronto Atendimento.

(Com AMN)