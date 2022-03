Rússia x Ucrânia: JOE BIDEN ATACA VLADIMIR PUTIN E O ACUSA DE SER UM ‘DITADOR ASSASSINO’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou um pronunciamento na tarde desta quinta-feira, 17, e atacou o mandatário russo, Vladimir Putin. Segundo o chefe da Casa Branca, o líder do Kremlin é um “ditador assassino” e um “bandido”.

A afirmação ocorre após o democrata alegar que Putin não deseja diminuir os ataques, mas sim devastar a Ucrânia. “Ele está bombardeando hospitais e escolas. É muito triste, os russos estavam mantendo pacientes e médicos reféns em Mariupol”, afirmou o norte-americano.

A escalada na ofensiva ocorre após outro ataque do governo ocidental. Na última quarta, Biden chamou o adversário de “criminoso de guerra”. O governo russo classificou as recentes declarações como “imperdoáveis” e “inaceitáveis”. Antony Blinken, secretário de Estado do governo norte-americano, também acusou o Kremlin de cometer crimes de guerra.

De acordo com o político, é possível afirmar que as “forças russas” estão “deliberadamente, intencionalmente mirando em civis e jornalistas”.

