SOB A PROTEÇÃO DE DEUS!

“Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda” (Salmo 91:9-10).

O Senhor Deus é o nosso melhor refúgio. Nele, nos sentimos protegidos e amparados. É muito bom sentir a proteção de Deus sobre nós, isso nos acalma e nos dá confiança.

Agora, para recebermos a proteção do Senhor, devemos confiar nele de todo coração. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, faz parte dessa confiança. Quanto mais colocamos Deus em primazia, mais confiamos nele.

O resultado dessa confiança, é um bom relacionamento com Deus. Dessa forma, não temos medo de confessarmos tudo a Ele. Uma oração verdadeira atraí o mover de Deus.

Deus nos ouve e recebemos a sua cobertura, essa proteção divina se estende a nossa família. Uma casa fundada na rocha – que é Cristo – permanecerá sempre firme e protegida!

O Senhor é o meu abrigo!

– A melhor forma de refugiar-se no Senhor é através da oração. Entregue-se, diga as suas aflições e medos. Deus ouve e responde a nossa oração.

– A melhor forma de confiar em Deus é através da leitura da Palavra. Nela, tomamos conhecimento das Suas promessas e fortalecemos a nossa fé.

– Independente das tempestades, saber que Deus está no nosso barco faz toda a diferença. Por isso, não temas as dificuldades, continue com Deus.

OREMOS: Senhor, confio em Ti! Guarda-me segundo a Tua palavra e proteja-me do mal. Não há nada que resista ao Teu poder, tudo fez e tudo podes fazer. Na Tua presença me sinto seguro e amado, por isso te louvo. Tu és o meu abrigo! Amém!

(Com Bíblia OnLine)