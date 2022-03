Terra das Cataratas: DEPUTADO SOLDADO FRUET COBRA FISCALIZAÇÃO DA LEI QUE PROTEGE GUIAS DE TURISMO EM FOZ DO IGUAÇU

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) protocolou nesta sexta-feira (18) um ofício solicitando ao prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (PSD), esclarecimentos sobre a fiscalização da Lei Municipal nº 3.405, de 7 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a atividade do Guia de Turismo no município. O parlamentar, que preside a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, quer saber se está sendo cumprido o artigo 10º, que dispõe que “o turista, em viagem organizada por empresa de turismo, deverá, em visita aos pontos ou atrativos turísticos, estar acompanhado por Guia de Turismo Regional habilitado no Estado do Paraná, independente de existência de Guia de Turismo de excursão nacional ou internacional.

Também com intuito de proteger os empregos locais, a Portaria nº 37/2021 do Ministério do Turismo normatiza que “o Guia de Excursão Nacional, em nome da agência de turismo, deverá contratar Guia de Turismo Regional que atue naquela unidade da federação, caso haja a necessidade de realização de passeios locais, em determinados atrativos turísticos de um Estado”. Mas, apesar dessas normativas, o Soldado Fruet recebeu denúncias dando conta que diversas empresas de turismo estão visitando os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu desassistidos de um Guia Regional, contrariando a Lei nº 3.405 de 2007 e sem que haja qualquer represália por parte da municipalidade, “embora a legislação preveja sanções, inclusive multa e cassação da inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes, em caso de sua inobservância”.

O deputado destacou que uma das maiores fontes de renda da população de Foz do Iguaçu se concentra no turismo, atividade que representa mais de 50% da economia municipal, alavancada pelo Parque Nacional do Iguaçu, Marco das Três Fronteiras, Usina de Itaipu Binacional e Parque das Aves. “Muitos são os (as) iguaçuenses e famílias que diretamente necessitam do turismo para sobreviver. Diante do contexto de crise econômica, insuflada pela pandemia do coronavírus, é imperioso que as autoridades trabalhem veemente na manutenção, proteção e criação de empregos”, defendeu.

Para esclarecer a fiscalização da lei municipal, o Soldado Fruet encaminhou ao prefeito uma série de questionamentos, entre eles: quantidade de advertências, multas ou cancelamentos de cadastros de contribuintes realizados pela não observância da necessidade da contratação de Guia Regional; valor total arrecadado com as multas nos últimos dois anos e destino desses recursos; procedimento padrão para fiscalização da contratação de Guia Regional pelas empresas de turismo; se existe fiscalização permanente da questão na entrada dos atrativos turísticos; quantidade de fiscais que verificam a contratação de guias regionais; e previsão de reforço na fiscalização.

