Terra das Cataratas: LEILÃO DE CONCESSÃO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU OCORRE NESTA TERÇA-FEIRA (22)

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) realiza nesta terça-feira (22) o leilão do projeto da Concessão do Parque Nacional do Iguaçu. De acordo com o Ministério, este é considerado um dos maiores projetos de concessão já realizados no setor de infraestrutura, por se tratar de um local consolidado e com média de visitação de mais de 2 milhões de turistas por ano.

O projeto de concessão prevê investimentos de mais de R$ 500 milhões em novas infraestruturas e outros R$ 3 bilhões na operação do parque durante o período da concessão, previsto para 30 anos.

Pelo edital, o futuro concessionário não poderá, por exemplo, cobrar pelo ingresso valor além do estabelecido em contrato. Além disso, será possível estabelecer pacotes especiais para visitas de mais de um dia, para incentivar a permanência do turista. Moradores dos 13 municípios do entorno deverão ter desconto no ingresso e devem pagar 20% do valor máximo previsto.

O leilão ocorre na B3, a bolsa de valores de valores de São Paulo, às 14h. Está confirmada a presença do presidente do BNDES, Gustavo Montezano, do diretor de Concessões e Privatizações do BNDES, Fábio Abrahão, e o superintendente da Área de Estruturação de Parcerias de Investimentos do Banco, Pedro Bruno Barros de Souza.

O processo de consulta pública teve mais de 300 contribuições, e foi conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e teve apoio do Instituto Semeia e do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

O Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 1939. O local está situado na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná e tem área de quase 200 mil hectares, sendo considerada a maior reserva remanescente de Mata Atlântica da região e tem o título de Patrimônio Natural da Humanidade.

