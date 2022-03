Futebol: BRASIL E CHILE SE ENFRENTAM NESTA QUINTA-FEIRA PELAS ELIMINATÓRIAS

A seleção brasileira enfrenta o Chile nesta quinta-feira (23), às 20h30, no Maracanã, em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Esta é a última partida oficial da amarelinha em solo brasileiro antes da Copa do Mundo do Catar.

​Líder das Eliminatórias com 39 pontos, a seleção chega para o duelo contra os chilenos invicta, com 12 vitórias e três empates. Vale lembrar que o jogo contra a Argentina, que estava marcado para setembro de 2021, foi cancelado. Existe a possibilidade das equipes se enfrentarem ainda.

Sobre a partida, Tite, entrevista coletiva, fez questão de mostrar respeito à seleção chilena. O treinador projetou um jogo difícil, especialmente pela ambição do adversário em ainda conseguir uma vaga na Copa do Mundo.

“Eu tenho muito respeito pelo Chile. Uma coisa é a gente querer ser melhor, ser competitivo, leal, forte, ser melhor tecnicamente e querer vencer o jogo. A outra é respeito pelo outro lado. Assim como todos os outros estão brigando pela classificação e nós estamos no nosso objetivo, que é a preparação para a Copa do Mundo”, afirmou o técnico brasileiro.

– O Antony vai fazer um trabalho específico, para ter uma definição da equipe, para ver se ele inicia ou não. Para ser bem transparente, bem claro com vocês. Ele vem recuperando de um problema e precisa de uma situação clínica ainda confirmada – disse.

(Com R7)