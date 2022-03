Inundações: SEM INFRAESTRUTURA ADEQUADA, FOZ CONTINUA SOFRNDOE COM AS CHUVAS

Mais o mesmo. Com as contumazes inundações por falta de infraestrutura adequada de pois de quase 06 anos de governo do prefeito Chico Brasileiro, mais uma vez as equipes da Defesa Civil de Foz do Iguaçu estão em alerta e atuam em diversas regiões da cidade para minimizar os transtornos ocasionados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade.

O balanço parcial é de três quedas de árvores, sendo duas dentro do Rio Boicy e uma na Avenida Tancredo Neves, cinco lonas distribuídas, um poste caído na Avenida Andradina e 256 imóveis sem energia.

A Defesa Civil continua em alerta, monitorando os rios e os locais mais afetados. Equipes do GGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal) também auxiliam na verificação por câmeras dos pontos de risco.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), até as primeiras horas desta quarta-feira (23), foi registrado um acumulado de 120mm de chuva, quase todo o esperado para o mês de março, que historicamente registra uma média de 134 mm.

Até esta quinta-feira (24) são esperados 250 mm de chuva.Por conta do volume de água, várias ruas e avenidas ficaram alagadas, como a JK, Paraná, Costa e Silva, Morenitas, José Maria de Brito, entre outras. A água invadiu casas, e também prédios públicos, como Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) e unidades de saúde. Nenhuma família ficou desabrigada, segundo a Defesa Civil.

“Foz do Iguaçu não recebeu nenhum alerta dos institutos de metereologia do Paraná sobre essa possibilidade de chuva. Por conta própria, e com base nos institutos do Paraguai e da Argentina, iniciamos o alerta nesta madrugada. O esperado para três dias era de 250 mm, mas provavelmente passaremos disso” afirmou Evaldo Guimarães, da Defesa Civil. Em caso de emergência, ligue 199.

Limpeza de Bueiros

O secretário de Obras, Cézar Furlan, explica que o excesso de chuva dificulta o escoamento da água, por isso as equipes também atuam na desobstrução e limpeza de bueiros. “Em dias como hoje, uma boca de lobo pequena não suporta a enxurrada de água, mas logo que a chuva acalma, não há mais alagamento”, afirma. Outra ação realizada frequentemente pela Prefeitura é a limpeza de rios e regiões com risco de alagamentos.

A força de trabalho é composta por servidores das secretarias de Meio Ambiente, Obras, Fazenda e Segurança Pública, além do Corpo de Bombeiros.

(Com AMN e Imagens de arquivo da Ong Agência Pública)