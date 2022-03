QUE DEUS NOS FAÇA VER ALÉM DE NOSSOS OLHOS!

“Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que nao o serve” (Malaquias 3:18).

O povo que recebeu essa palavra divina do versículo bíblico de hoje, por intermédio do profeta Malaquias, estava murmurando, eles olhavam para a vida dos soberbos, os que não tinham parte com Deus e os titulavam como mais felizes.

Há momentos que pensamos que Deus já não esta conosco, olhamos para tudo aquilo que fizemos em prol de nossa fé e chegamos a conclusão que nada valeu a pena.

Quando a palavra de Deus diz “vereis outra vez a diferença” é porque ele já o fez na vida dos homens do passado como Abraão, Isaque, Jacó e tantos outros que não duvidaram do poder e do cuidado de Deus e que assim obtiveram a notória DIFERENÇA proposta por Ele. Deus quer fazer o mesmo em tua vida. Creia!

O Senhor protege você! Ele nos trata com carinho, nos dá graça, conforto e paz! Creia!

Ore e deposite sua confiança no cuidado do Senhor sobre sua vida. Agradeça constantemente! Deus dá livramentos de coisas que nem imaginamos!

OREMOS: Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço abra meus olhos para enxergar o teu poder agindo na minha vida, e me faça entender o tempo e o modo que o Senhor trabalha. Eu te peço em nome de Jesus amém.

(Com Bíblia OnLine e Luiz Sales)