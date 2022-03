Congresso Nacional: DEPUTADO VERMELHO DEFENDE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS

O deputado federal Vermelho recebeu um grupo de representantes da Associação Brasileira dos Condutores de Ambulâncias (ABRAMCA). As lideranças da categoria pediram apoio do deputado para regulamentar a profissão.

Atualmente os condutores de ambulância são contratados como motoristas, no entanto desenvolvem um trabalho complexo e delicado na área da saúde.

“Esses trabalhadores não são meros motoristas, são profissionais diferenciados, pois também prestam assistência direta ao paciente e estão expostos aos mesmos riscos biológicos que os profissionais da saúde”, argumentou o deputado Vermelho, que se comprometeu a defender os interesses da categoria.

O grupo foi liderado pela representante paranaense Sandra Ferreira, que defendeu a regulamentação urgente da profissão para garantir mais respeito e dignidade a esses profissionais.

Os condutores de ambulâncias possuem habilitação para a condução de veículos de emergência, conhecimentos da fisiologia humana e das condutas necessárias para o auxílio da equipe médica e de enfermagem. Passam por capacitação obrigatória e seu conhecimento encontra-se alinhado com as atividades de socorristas. O condutor socorrista auxilia a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida, nas imobilizações e no transporte de vítimas. Também realizam medidas de reanimação cardiorrespiratória básica e identificam todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade.

“Estamos juntos nessa jornada para regulamentar a categoria. Eles cuidam dos doentes com muito carinho, conduzem as unidades de saúde com muito cuidado e dedicação. Exercem, portanto, um trabalho de risco uma vez que mantem contato direto com enfermos”, concluiu Vermelho.

(Com Assessoria)