SEJAMOS VERDADEIROS!

“Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo; faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma” (Salmos 51:6).

O Senhor deseja que a verdade esteja no nosso íntimo !!! Em outras palavras, isso significa que é necessário parar de mentir para nós mesmos.

Tem pessoas que enganam a si mesmas, e estão vivendo uma vida de mentiras.

Quando Deus falar ao seu coração, seja uma pessoa honesta, e confesse aquilo que está lhe incomodando.

A sabedoria de Deus tomará conta da sua alma, e todo tipo de perturbação, dúvida, medo, e ansiedade deixará de existir à medida que a sua intimidade com o Pai aumenta.

Prepare o terreno do seu coração com sinceridade e honestidade diante de Deus, e permita que a semente da verdade seja plantada em você, e a própria palavra do Senhor vai encher sua vida de fé, amor e esperança.

OREMOS: Senhor Deus, ocupa meu coração com a Sua verdade, mostra-me aquilo que eu preciso lhe confessar, não permita que eu tenha nada em oculto no meu interior. Quero ter um coração tratado, para ser uma testemunha fiel do amor do Senhor, e anunciar as maravilhas que Cristo fez por mim, para aquelas pessoas que ainda não alcançaram a salvação. Eu oro em nome de Jesus, Amém!

(Com Devocional Diário)