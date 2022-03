TUDO É POSSÍVEL PARA DEUS

“Jesus olhou para eles e respondeu: ‘Para o homem é impossível, mas para Deus não; todas as coisas são possíveis para Deus’.” (Marcos 10:27).

Uma coisa é certa: todas as coisas são possíveis para Deus!

Nossos olhos naturais querem resolver todas as coisas. Às vezes passamos por momentos em que “tudo já foi feito” e não há mais o que fazer. Em casos como este, só o mover de Deus é capaz de resolver a nossa causa.

Deus quer realizar o impossível em nossas vidas, para isso temos que confiar no Seu poder. A nossa falta de fé pode impedir que Deus possa realizar grandes coisas em nossas vidas.

Pedro, quando andou nas águas por meio da palavra de Jesus, experimentou o impossível, mas a sua fé teve pouca duração e logo começou a afundar.

Confiar em Deus é obedecer a Sua voz, é não se preocupar com as condições do mar e ter olhos apenas para Ele. Dessa forma, poderemos experimentar grandes milagres e maravilhas em nossas vidas.

Devemos fortalecer a nossa fé em Jesus, orando, lendo e crendo naquele que fez e fará o impossível por nós!

Para o homem é impossível, mas para Deus não!

– O que é impossível para nós, é possível para Deus. Leve o seu problema a Deus em oração. Não se cale diante das dificuldades.

– Fortaleça a sua fá e a sua confiança em Deus se dedicando mais a Ele. Busque a Deus, quem o busca achará.

– Deus é soberano, entregue-se à vontade dele. Todas as coisas cooperará para o nosso bem. Confie nele e tenha bom ânimo.

OREMOS: Senhor, entrego a Ti os meus problemas. Sou limitado, não tenho forças, mas confio no Teu poder e no Teu amor. Realiza um milagre em minha vida. Que o Teu mover seja motivo de grande alegria e júbilo em Teu nome. Amém!

(Com Bíblia OnLine)