Foz do Iguaçu: RACHA TRAZ TENSÃO E DERROTAS NA BANCADA DO PREFEITO NA CÂMARA

Você sabe quais são os 12 vereadores que formam o grupo de apoio ao prefeito de Foz do Iguaçu, a que está marcada na opinião pública como “Bancada Amém Chico”? Entretanto, houve um racha, o que está causando intrigas, revelações comprometedoras e derrotas. Surgiu um grupo de quatro rebeldes.

Antes disso o grupo era formado por Kalito Stoeckl, do PSD, líder do prefeito na Câmara; Adnan El Sayed (PSD), líder do partido; Alex Meyer, do PP; Protetora Carol (PP); Jairo Cardoso (DEM); Valdir de Souza Maninho (PSC); Yasmin Hachem (MDB); Dr Brito (PSD); Ney Patrício (PSD), presidente da Câmara; Edivaldo Alcântara (PTB); Anice Gazzaoui (PL); e Rogério Quadros (PTB).

Alguns episódios justificam o racha e a rebeldia de quatro membros da bancada Amém Chico. O próprio líder do prefeito, Kalito, se viu jogado na fritadeira numa investida de Anice para assumir a liderança do governo. Em alguns momentos chegou a agir como se fosse a líder do prefeito.

Depois vieram pautas indigestas como a do aumento do valor da taxa de lixo. Todo o desgaste ficou para os 12 vereadores da bancada Amém Chico. Junto, o prefeito enviou o projeto para reduzir a largura das ruas, porém recuou após as denúncias do Iguassu News de que a alteração na lei beneficiaria os grandes loteadores e iria totalmente contra as normas de acessibilidade e urbanismo.

Em um primeiro momento, o prefeito retirou o projeto, porém reapresentou no meio das últimas sessões do ano, pensando que passaria no afogadilho. Não deu ruim. A proposta acabou rejeitada com votos dos chamados rebeldes da bancada do prefeito: Kalito, Adnan, Dr Freitas, Jairo Cardoso e Alex Meyer. Juntando esses cinco votos com os três da oposição do Cabo Cassol, Galhardo e João Morales, forma-se a maioria.

ELEIÇÃO PARA DEPUTADO

A cortina de fumaça nesse racha da bancada do prefeito é a aproximação das eleições para deputado. Dos 12 vereadores da base, 100% pensam em sair candidato a deputado. Isso porque com as novas regras eleitorais os partidos tendem a lançar o maior número de candidatos em todos os municípios para somar votos para a legenda e ter bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.

Além do interesse maior em ter força política, os partidos querem garantir maior participação no bolo do Fundo Eleitoral. Quanto maior a bancada de deputados, mais será a participação na divisão dos recursos.

SUPER CCJ FOI A GOTA D’ÁGUA

Outro tema desgastante foi a tentativa de criação da Super CCJ da Câmara, tendo a vereadora Anice como a presidente a partir do ano que vem. Ocorre que na articulação, Anice trouxe Alex Meyer para compor a chapa juntamente com Edivaldo Alcântara que é o vice. Alex mudou o voto e acabou a favor de da emenda proposta pela Comissão da qual Anice faz parte dando amplos poderes à CCJ.

Os membros da comissão vão poder arquivar projetos quando entender que são juridicamente inviáveis ou inconstitucionais. Antes disso, mesmo com esses pareceres contrários, a decisão era colocada para decisão plenária. Em pronunciamento na tribuna, o vereador Adnan El Sayed (PSD), que é totalmente contra a ampliação de poderes da Comissão, disse que a aprovação abre brecha para a comissão arquivar projetos por motivação política.

O vereador defende que não se deve alterar o regimento. Mesmo com a emenda aprovada, a nova redação do projeto sofreu pedido de vistas e só retornará à pauta no ano que vem. “Se aprovado o projeto, a CCJ composta por apenas três vereadores poderá literalmente barrar o trabalho dos outros 12 parlamentares eleitos democraticamente, prejudicando a representatividade no Legislativo e instaurando uma espécie de poder paralelo na cidade”, alertou Adnan.

A Comissão de Legislação Justiça e Redação é a mais importante do Legislativo, pois todos os projetos, à exceção dos exclusivos de análise da Comissão Mista, passam primeiro por ela para então ter prosseguimento na tramitação. A comissão é responsável por avaliar, de forma técnica, a constitucionalidade e aplicabilidade jurídica dos projetos.

PRERROGATIVAS DA COMISSÃO

Atualmente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação atua na primeira fase da tramitação do projeto. É nela que se define se o texto está de acordo com as normas constitucionais, se é juridicamente aplicável. Antes de emitir o parecer pela continuidade ou não do projeto, a comissão sempre solicita manifestação do corpo técnico-jurídico da casa e, dependendo do assunto, pede parecer externo como do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal).

É com base nestas análises técnicas que a Comissão emite parecer favorável ou contrário à continuidade da tramitação do projeto. Normalmente, o parecer é contrário quando existe alguma inconstitucionalidade. Nos termos atuais do Regimento Interno, mesmo com parecer contrário, o assunto é submetido a apreciação do plenário que poderá derrubar ou concordar com o relatório da comissão.

Por meio do projeto de alteração, reforçado pela emenda, o parecer contrário da CLJR será “terminativo”, ou seja, o projeto é automaticamente arquivado, sem passar pelo plenário. O tema só será decidido no próximo ano.

(Da Redação)