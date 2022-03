Foz do Iguaçu: TRANSPORTE COLETIVO. PREFEITO, 4 ANOS DEPOIS, RESOLVE TOMAR ATITUDE RECOMENDADA POR CPI EM 2017

Conforme o IGUASSU News adiantou em matéria publicada no último dia 13 de dezembro, o prefeito Chico Brasileiro e secretário de governança, José Elias Castro Gomes, com o rompimento do contrato eles preparam um esquema sem licitação no serviço de transporte coletivo. O fim do contrato ocorreu quatro anos depois de a CPI da Câmara (em 2017) ter apontado as mesmas falhas e concluir pelo rompimento com o Consórcio Sorriso. Os motivos que levaram Brasileiro a adiar por tanto tempo essa medida ainda serão apurados por meio de denúncias a serem apresentadas ao Ministério Público.

Em 45 dias o sistema segue funcionando como está. Depois disso, as empresas devem “disponibilizar os equipamentos, hardware, software e dados do sistema de bilhetagem eletrônica e da central de vendas de créditos eletrônicos, nos termos da cláusula 28ª do contrato nº 135/2010”, diz o parágrafo 1º do artigo 2º do decreto de rompimento do contrato.

Segundo a prefeitura, “para garantir a continuidade dos serviços e o direito dos usuários, a concessionária deverá, no prazo de 48 horas, disponibilizar o acesso integral a todos os dados que compõem o sistema de bilhetagem eletrônica”.

Ainda de acordo com o Município, “o artigo 4º do decreto também declara a emergência no transporte coletivo municipal para evitar a descontinuidade do serviço e autoriza a prefeitura à CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, nos termos legais, de serviços”.

Essa contratação emergencial já havia sido alertada na reportagem de o Iguassu News. “No apagar das velas de 2021, prefeito Chico Brasileiro e secretário de governança preparam contratação sem licitação para serviço de transporte coletivo”, divulgou o portal.

ESQUEMA DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Segundo apurado pelo IGUASSU News, está sendo preparada uma nova contratação para o transporte coletivo municipal, esquema este que seria sem licitação. Segundo nossas fontes, há mais de 10 meses o assunto era um problema com possíveis medidas para sua solução, e havia tempo suficiente para se fazer tudo o que foi feito nos últimos 30 dias, para culminar com o contrato e, assim, haveria tempo para uma nova contratação mediante uma concorrência pública.

“Tudo foi deixado para última hora para que se pudesse fazer uma contratação emergencial sem licitação. Vão fazer um novo contrato sem licitação com empresas que o Zé Elias (José Elias Castro Gomes, secretário de Governança) está pessoalmente ‘arrumando’, imagino porquê…”, disse reticente nossa fonte palaciana.

“Vão trazer empresa de fora, provavelmente da Grande Curitiba ou de São Paulo. Não consegui saber ao certo. O prefeito e o Zé Elias tratam disso com ‘portas fechadas’, mas pode anotar: vão contratar sem licitação!”, exclamou indignada a fonte do IGUASSU News na administração municipal.

ADIAMENTO É PREVARICAÇÃO, PREMEDITAÇÃO?

A mesma reportagem de IGUASSU News apontou que quase todas as atuais irregularidades existentes hoje na execução do contrato da prefeitura com o Consórcio Sorriso, já ocorrem e são de conhecimento desde, pelo menos, meados de 2017, e o que somente agora ocorreu o rompimento do contrato da prefeitura com o Consórcio Sorriso. O prefeito poderia ter adotado essa providência há mais de quatro anos, e, assim, não teria sujeitado à população usuária do serviço essencial a situação de caos no transporte coletivo ao logo desses anos.

E esta situação tem responsável: o prefeito Chico Brasileiro que, há muito, reiteramos, poderia ter tomado as mesmas medidas que somente agora resolveu tomar, sabe-se lá por quais reais motivos

A reportagem também alertou que o prefeito Chico Brasileiro e José Elias, no esquema de contratação sem licitação da nova frota de ônibus para o transporte coletivo, teriam resolvido pagar um subsídio mensal, bancado pelo erário iguaçuense, o que já anteriormente havia sido negado para o Consórcio Sorriso.

CPI DE 2017 JÁ HAVIA APONTADO ROMPIMENTO QUE CHICO ADIOU POR QUATRO ANOS

A CPI do Transporte realizada pela Câmara de Vereadores, em 2017, já apontava para o já prefeito Chico Brasileiro, dentre elas o rompimento, e as possíveis formas de fazê-lo (com base nos mesmos problemas atuais que na época já existiam, em quase sua totalidade) com a respectiva forma juridicamente correta.

No relatório apresentado à época por Jeferson Brayner, constava até uma opção pela qual não seria necessário tirar ônibus e nem demitir os trabalhadores: o Município intervir, romper o contrato e afastar o Consórcio Sorriso da gestão do sistema; a prefeitura requisitar e assumir os ônibus, mantendo os mesmos empregados, passando a ser gestora do serviço até a nova licitação.

Essa conduta, com base no Interesse Público e manutenção de Serviço Essencial, evitaria demissões, descontinuidade e possível colapso no serviço. Ou seja, eram várias as opções, desde 2017.

Consta no relatório do ex-vereador Jefferson Breyner para a CPI de 2017, que a prefeitura deveria manter “…a continuidade da prestação do serviço a fim de se evitar a paralisação do transporte público e consequente prejuízo da população na modalidade permissão de uso, sob pena de multa, até que se realize nova licitação”. Indicou ainda “…a readequação e/ou congelamento do valor da tarifa, enquanto não se realiza novo processo licitatório para o serviço de transporte coletivo”.

Quanto às providências para o rompimento do contrato, a CPI já indicou naquela época (2017), primeiro ano de mandato de Chico Brasileiro): “A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 135/2010, entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e as empresas que compõem o Consórcio Sorriso, tendo em vista o interesse público”.

Também concluiu pela “DECLARAÇÃO DE NULIDADE do processo licitatório e dos respectivos contratos firmados entre as partes Poder Público e Concessionária”. Ainda nas considerações, o documento da CPI expõe: ‘Os serviços públicos essenciais como o de transporte coletivo de passageiros, além de adequados, eficientes e seguros, devem ser contínuos e não resta dúvida de que cabe ao Poder Público assegurar a manutenção dos serviços públicos, notadamente os essenciais’.

Mais adiante, o relatório aponta: “Dizem-se de interesse público aqueles serviços cuja prestação atinge a coletividade como um todo, e não apenas o usuário isoladamente (Saúde, Segurança, Coleta do Lixo e Transporte Público, por exemplos), o que justifica o interesse generalizado de uma prestação contínua. Portanto, trata-se de serviços que, a princípio, não podem ser interrompidos”.

Sobre o “interesse da coletividade”, o relatório cita que há amparo, por exemplo, na Lei nº 8987/95”. E conclui: “O direito do cidadão de se utilizar dos serviços públicos essenciais para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quem deles se utiliza”.

SINDICATO E EMPRESAS REAGEM: PLANO DE CHICO BRASILEIRO PODE IR POR ÁGUA ABAIXO

Ao se manifestar em grupos de aplicativos sobre o decreto do prefeito, o presidente de Sindicato dos Motoristas e Cobradores, Dilto Vitorassi, disse que o cancelamento do contrato, da forma como foi feito pelo prefeito pode ser anulado. As informações são do portal JNT News.

A divulgação indica que o processo montado por parte da prefeitura teria sido mal feito e que as empresas podem cancelar o ato em cautelar na Justiça. Áudios em um grupo de wattsapp dos trabalhadores, preocupados com o cancelamento do contrato de concessão confirmam as falas de Vitorassi sobre um possível cancelamento por parte da Justiça. Vitorassi afirmou que “entre os dias primeiro a 10 de janeiro, os trabalhadores não devem se surpreender se receberem avisos por parte das empresas caso a Justiça não aceite a cautelar que certamente o consórcio irá impetrar”, disse.

Vitorassi tenta acalmar os trabalhadores dizendo que eles “não devem se desesperar. Devem continuar trabalhando, passar o Natal mesmo com todas as dificuldades e logo no dia 5 de janeiro convocar uma assembleia numa situação bem tranquila, sem acirramento e discutir qual é o melhor destino para a categoria”. Ele ainda afirma que serão 45 dias tenebrosos para os trabalhadores.

O sindicalista expõe que nesse período de 45 dias o sindicato e seus advogados terão que fazer de tudo para o Tribunal Regional do Trabalho julgue as ações já existentes. “É o tribunal que dará amparo legal para todas as cestas básicas que não pagaram e as que estão atrasadas, é quem vai dar o amparo para reposição salarial completando o piso da categoria”, destacou.

Outra questão preocupante é como se dará a rescisão dos trabalhadores. Certamente será definido na Justiça. Vitorassi disse que a categoria deve acompanhar, caso haja mesmo a rescisão dos contratos de trabalho de cada um dos funcionários. “Isso claro se é que vinga mesmo este cancelamento do contrato, já que a prefeitura ainda terá problemas e o processo confirmado em decreto pelo prefeito foi mal montado. Acredito eu que será anulado”!

