Fronteira: BRASILEIROS FICAM ATÉ 4H NA FILA POR GASOLINA BARATA EM PUERTO IGUAZÚ

Brasileiros em busca de um preço mais em conta na hora de abastecer seus carros estão passando até quatro horas na fila em Puerto Iguazú, (Argentina), que faz fronteira com Foz do Iguaçu. A procura é tanta que os cinco postos da cidades não conseguem dar vazão de atender aos moradores nem os visitantes.

Apesar dos postos argentinos cobrarem valores mais caros de estrangeiros, brasileiros e paraguaios seguem indo ao país para abastecer. Isto porque em o valor da gasolina em Puerto Iguazú com o adicional para estrangeiros ainda é mais barata, saindo a R$ 5,17 a R$ 5,56 pelo litro da gasolina aditivada, do que a gasolina em Foz do Iguaçu, que custa uma média de R$ 7,30 a R$ 7,49 o litro.

De acordo com as leis na cidade argentina, motoristas estrangeiros só podem abastecer com gasolina aditivada.

Para evitar que motoristas não argentinos tomem contas dos postos, regras foram definidas para servir brasileiros e paraguaios que buscam a gasolina mais em conta. Os postos somente poderão servir estrangeiros das 12h às 18h e das 23h às 6h nos dias de semana. Já no sábado, domingo e feriado o abastecimento está aberto das 12h às 6h. Além disso, há filas distintas para argentinos e estrangeiros.

Segundo autoridades argentinas, o preço em Puerto Iguazú é ainda mais caro que no restante do país. A Argentina está passando por uma falta de abastecimento de combustíveis no país, pois a produção nacional não é suficiente para atender a demanda. Devido a sua localidade na fronteira, em Puerto Iguazú a situação é ainda pior, visto que a cota destinada ao local é ainda menor que em relação a outras cidades, como Buenos Aires.

Ainda sim, com tudo isso aumentando os preços para encher o tanque do outro lado da fronteira, ainda sai mais em conta do que abastecer nos postos brasileiros.

(Com Portal Yahoo)