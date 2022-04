Foz do Iguaçu: SAÚDE ENCERRA ATENDIMENTO DO PLANTÃO COVID

Antes mesmo do primeiro caso de covid-19 em Foz do Iguaçu, a Prefeitura e a Fundação Municipal de Saúde criaram o Plantão Coronavírus, um serviço que foi essencial para a orientação e o direcionamento dos atendimentos e exames na pandemia. Mas, com o avanço da vacinação e a redução do número de casos, a partir desta sexta-feira (01) o serviço será desativado.

O atendimento dos pacientes com sintomas respiratórios seguirá sendo feito nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), bem como exames para a detecção da covid-19.

A equipe do Plantão Covid funcionava com um médico plantonista e estagiários responsáveis pela operação, atendimento e triagem. De acordo com o coordenador do serviço, o médico Ulisses Figueiredo, o serviço centralizava os atendimentos e distribuía os casos para a Telemedicina, Atendimento Domiciliar e unidades de saúde.

“Há de se destacar a enorme relevância deste serviço oferecido à população de Foz do Iguaçu durante dois anos desde o início da pandemia. Um serviço desafiador, pelo qual a saúde se reinventou para amenizar a demanda do Hospital Municipal e das Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs), que estavam sobrecarregadas, e quando os atendimentos presenciais eram a cada dia mais indesejados”, disse Figueiredo.

O serviço foi orientado por docentes da Universidade da Integração Latino-Americana (Unila), que trouxeram acadêmicos de medicina para atuar à frente das ações 24 horas. A partir do início de 2021, os acadêmicos da Universidade Estadual do Paraná (Unioeste) se revezaram no atendimento à população.

