Turismo: FOZ DO IGUAÇU RECEBERÁ UM DOS NOVOS RESORTS QUE ABREM AS PORTAS NO BRASIL EM 2022

A construção de resorts pelo mundo continuou avançando ao longo dos últimos anos, apesar da pandemia. E conhecidas redes hoteleiras como Hard Rock, Vila Galé e Fasano estão programando lançamentos ambiciosos no Brasil para 2022. Confira a seguir algumas propriedades que prometem dar o que falar esse ano!

1. Hard Rock

Com mais de 40 hotéis em 19 países, a marca Hard Rock escolheu o Brasil para abrir suas primeiras unidades na América do Sul. O objetivo é construir oito empreendimentos da linha no país ao longo dos próximos dez anos, todos com padrão cinco estrelas.

E esse ano já poderemos conhecer o primeiro deles. É o Hard Rock Hotels Fortaleza, localizado na praia da Lagoinha, a 90 km da capital cearense. A construção já está em andamento. O hotel contará com 402 apartamentos, mais de 3 mil metros quadrados de espaço para eventos, além de restaurantes, quadras esportivas, lounges e dois complexos aquáticos.

Na piscina, em formato de guitarra, haverá um sistema de som subaquático que permite expandir o som ambiente para debaixo d’água.

A programação frequente de shows de rock e exposição de itens pessoais de estrelas da música, como uma bateria usada pela banda Guns N’ Roses e vestidos da cantora Shakira, darão o tom da experiência única que os visitantes terão no espaço.

A “Terra das Cataratas” também receberá uma unidade da Hard Rock em 2022.

A ideia da marca Hard Rock é ter no Brasil propriedades com diferentes paisagens. Começando pelo resort em Fortaleza e seguindo pelas perfeitas praias nordestinas em Jericoacoara (CE), Natal (RN), Recife (PE), passando pelo paranaense Rio Tibagi, no empreendimento que está sendo construído na Ilha do Sol (PR). Continua pelas Cataratas do Iguaçu, na unidade de Foz do Iguaçu (PR), pela Serra Gaúcha, com a unidade de Gramado, depois na Serra da Mantiqueira, com resort em Campos do Jordão (SP). Por fim, uma outra propriedade em São Paulo, maior metrópole do país.

2. Vila Galé Alagoas

Em junho, será a vez do Vila Galé Alagoas. O novo resort all inclusive está em fase final de construção na Praia de Carro Quebrado, em Barra de Santo Antonio, perto de Maceió.

Serão ao todo 518 quartos, seis restaurantes, piscinas para adultos e crianças, quatro bares, spa, salas de reunião e até um parque aquático infantil.

O investimento do Vila Galé na nova propriedade é de R$ 150 milhões, oferecendo várias opções de lazer pé na areia, para você se preocupar apenas em relaxar.

A Praia de Carro Quebrado é bastante procurada por turistas que querem tranquilidade na viagem ao estado de Alagoas. As falésias dão um charme a mais ao local, além dos coqueiros que complementam a beleza natural da praia.

3. Bendito Cacao Campos do Jordão

A rede Cacau Show comprou o famoso Blue Mountain Resort & Spa, em Campos do Jordão (SP), e está o transformando em um resort temático inspirado em chocolates!

Com o nome oficial de Bendito Cacao, o fruto estará presente em todas as áreas, seja nas decorações, nas sobremesas do restaurante, e até mesmo no spa, que terá tratamentos à base de cacau.

A inauguração oficial do espaço completo ainda vai acontecer esse ano, mas o resort já está recebendo hóspedes em soft opening de quarta a domingo, enquanto termina as reformas que vão dar a cara da Cacau Show para o lugar.

O objetivo do novo hotel é oferecer experiências para famílias, inclusive com atividades voltadas para crianças como oficinas de brigadeiro.

4. Rosewood São Paulo

Funcionando parcialmente desde janeiro, o Rosewood abriu as portas em São Paulo como um hotel moderno e sofisticado. Ele fica localizado na região central e os 160 quartos e suítes de luxo contam com interiores elaborados pelo design de Philippe Starck.

A propriedade tem seis restaurantes e bares internos e externos, uma academia e duas piscinas, sendo que uma tem bar na cobertura e oferece uma vista espetacular da capital paulista.

Com 31 mil metros quadrados, o Rosewood tem 160 quartos e suítes divididos em duas torres. Dá para aproveitar também outras mordomias, como serviço de mordomo, spa, cinema, estúdio de música e atividades infantis.

5. Cyan Resort

Ainda sem data oficial para ser inaugurado, o Cyan Resort reabrirá suas portas em Itupeva, no interior de São Paulo, no primeiro trimestre desse ano.

Com novo nome, o antigo Quality terá como novidade um complexo com mais de 5 mil metros quadrados de lazer, novas piscinas adulto e infantil com bar molhado, além de praia artificial, kids club, espaço para eventos, quadras de beach tennis, sauna, e muito mais rodeado de área verde.

Para descansar, serão 220 apartamentos renovados prontos para atender casais e famílias. Tudo isso bem pertinho dos parques Hopi Hari e Wet’n Wild.

6. Brisa Maragogi Resort

O novíssimo Brisa Maragogi Resort foi inaugurado em fevereiro na paradisíaca Praia de Antunes, uma das mais badaladas do litoral de Alagoas.

O espaço oferece 160 apartamentos, todos com varanda, e tem uma estrutura muito interessante para as férias em família, até mesmo suítes com jacuzzi privativa.

O novo resort funciona com sistema de meia pensão, incluso café da manhã e jantar no valor da diária, e duas crianças de até 8 anos n˜ão pagam.

Os hóspedes podem aproveitar, ainda, as piscinas adulto e infantil, copa baby, internet wi-fi grátis, além de toda a estrutura que já está aberta em soft opening bem de frente para a praia.

7. Fasano Trancoso

O Fasano Trancoso também abriu as portas para hóspedes cercado das belezas naturais do litoral sul da Bahia. A estrutura impressiona com os lindos bangalôs para descanso, além do beach club integrado ao restaurante assinado por Rogério Fasano.

Entre as atividades de lazer há duas piscinas, sendo uma com tamanho olímpico e outra infantil, dispostas em um deck de 250 metros ao longo de toda a frente do hotel e diante do mar.

Quem quiser incentivos para relaxar poderá curtir o spa com quatro salas de tratamento, além de academia, sauna e piscina.

