SEJA O QUE DEUS QUISER

“O coração do homem pode fazer planos (aos homens pertencem os planos), mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus pró[rios olhos, mas o Senhor pesa o espírito (avalia os motivos). Confia ao Senhor as tuas obras (tudo o que fizerdes), e os teus desígnios serão estabelecidos (eos teus planos serão bem sucedidos)” (Pv. 16:1-3).

Nossa vida, cada segundo dela, até nosso piscar está inteiramente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e devemos reconhecer nossa incapacidade para dirigirmos nossas vidas à parte de Deus; quanto mais o futuro

Nós não temos nenhum controle sobre o futuro. Tudo (e todos) depende inteiramente de Deus. “O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos” (Pv. 16:9).

Nossos lábios devem aprender a pronunciar com mais frequência esta pequena frase: Se o Senhor quiser. Nossas mentes, vontades, desejos, planos e projetos para o futuro devem estar impregnados desta atitude, não como nota de rodapé, mas como conteúdo.

Os planos são legítimos, mas cuidado com a avareza e com a arrogância; com o amor ao dinheiro e com a auto-suficiência. A vida de um homem não consiste na abundância de bens; nem tem ele domínio algum sobre o seu futuro.

Qual então, é a atitude sábia com relação ao assunto? Como podemos agir com sabedoria, ao traçarmos nossos planos para o futuro?

Confiar nossos planos ao Senhor

Devemos confiar ao Senhor os nossos planos, se desejarmos que tais planos sejam caminhos de vida. Podemos traçar os caminhos, mas conscientes da nossa falibilidade, devemos deixar que o Senhor nos dirija os passos.

“Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-O em todos os teus caminhos, e Ele endireitará os teus caminhos” (Pv.3:5-6).

Nossos planos devem ser traçados com humildade, na dependência de Deus. Não como se fôssemos senhores do nosso futuro, mas como alguém que reconhece que depende inteiramente da vontade de Deus.

OREMOS: Senhor Deus, como duvidar de Ti? Mesmo que tudo pareça noite… Mesmo não vendo dias ensolarados, ajuda-me a confiar que o foi, é e eternamente continuará sendo Deus, sempre fiel e no comando e no controle de tudo. Concede tua graça, meu Senhor, ilumina os meus passos, me protege e alegra meu coração nesses tempos difíceis. Obrigado por cuidar de mim, mesmo quando fraco estou. Quero e preciso te buscar, seja qual for a circunstância, e caminhar na tua presença todos os dias. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém!

(Com Bíblia OnLine e Devocional Diário)