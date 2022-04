Coluna Caio Gottlieb: FRATURA EXPOSTA

Causou profundo mal-estar no setor produtivo da região, e até mesmo do Estado, a decisão da Associação Comercial do Paraná de abrir um escritório em Foz do Iguaçu para vender seus serviços aos comerciantes da cidade.

Para quem não sabe, a ACP, apesar de ter esse nome (que já deveria ter tido a dignidade de mudar), não representa os empresários paranaenses como um todo, mas apenas os de Curitiba, da mesma forma como, por exemplo, a ACIC atua em favor das causas dos empresários de Cascavel e a ACIT fala em nome dos empresários de Toledo.

Embora não exista no ato em si nenhum impedimento legal, a investida dos curitibanos na Capital do Turismo é um abominável gesto de descortesia e desrespeito para com a Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, que há mais de 70 anos trabalha pelo desenvolvimento socioeconômico do município.

Ao instalar-se com objetivos meramente comerciais em território já atendido por uma entidade coirmã, a ACP fere princípios basilares, escritos ou não, que sustentam o associativismo, como a união, a cooperação e a não-competição.

Deixando bem claro o lado em que está nesse embate, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná divulgou uma nota em desagravo à ACIFI, afirmando que ela é a única e legítima representante dos empresários de Foz.

Não poderia ser outro o posicionamento da FACIAP diante de uma iniciativa oportunista e rasteira que fragiliza o movimento associativista paranaense.

(Leia a Coluna Caio Gotlieb também pelo link: caiogottlieb.jor.br)