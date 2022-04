Política: O DEPUTADO SOLDADO FRUET JÁ VIABILIZOU MAIS DE R$ 45 MILHÕES PARA 16 MUNICÍPIOS

Desde o início do mandato, o deputado estadual Soldado Fruet (PROS) viabilizou mais de R$ 45 milhões em recursos para 16 municípios. “Tive a satisfação de garantir esse expressivo montante de investimentos para importantes demandas do povo paranaense em diversas áreas”, destacou. As verbas são provenientes das indicações parlamentares ao programa estadual Paraná Mais Cidades (edições de 2019 e 2021), indicações para emendas federais e também fruto de articulações políticas.

SAÚDE – No começo da pandemia da Covid-19, atendendo ao pleito do então secretário da Saúde de Foz do Iguaçu, o Soldado Fruet, com apoio do deputado federal Pedro Lupion, obteve autorização do Ministério da Saúde para custeio de 17 leitos de UTI exclusivos para Covid-19 no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Em dois anos, o montante liberado ao município foi na ordem de R$ 19,5 milhões. A parceria com o deputado federal Aroldo Martins trouxe novos equipamentos ao Hospital Municipal, que totalizaram mais de R$ 812 mil, além de R$ 150 mil para a atenção básica à saúde de Matelândia.

Duas demandas do Soldado Fruet relativas à saúde de Foz do Iguaçu foram atendidas pelo Governo do Estado após cobranças e reuniões: a retomada dos repasses para manutenção do Hospital Municipal em 2019 (R$ 11 milhões) e a regularização dos repasses para UTIs pediátricas do Hospital Ministro Costa Cavalcanti em 2020 (R$ 1 milhão). Pelo Paraná Mais Cidades, o parlamentar entregou à Prefeitura de Missal uma van para transporte de pacientes (R$ 170 mil). No final de 2021, a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) liberou a verba de R$ 750 mil para construção da UBS da Vila Carimã, em Foz do Iguaçu, destinada pelo deputado em 2019.

SEGURANÇA PÚBLICA – O Soldado Fruet já entregou 15 viaturas aos municípios atendidos pelo 14º Batalhão da Polícia Militar (R$ 1,3 milhão) e uma ambulância do Siate para o Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu (R$ 165 mil). Na nova edição do Paraná Mais Cidades, reservou R$ 1,7 milhão para segurança pública, incluindo quatro ambulâncias para o Corpo de Bombeiros (Foz do Iguaçu, Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu) e viaturas para as Polícias Militar e Civil.

ESPORTE E LAZER – Na primeira edição do Paraná Mais Cidades, o deputado destinou R$ 50 mil em kits esportivos para Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Vera Cruz do Oeste, e R$ 60 mil para reforma de duas quadras esportivas em Vera Cruz do Oeste, entregues no último mês de março. Ele já cobrou da Prefeitura de Foz do Iguaçu a aplicação dos R$ 150 mil que assegurou para a reforma da quadra da Vila Carimã. Na segunda edição do programa, o Soldado Fruet indicou R$ 500 mil em kits esportivos para vinte escolas do Oeste.

EDUCAÇÃO – O deputado destinou R$ 600 mil para equipar os laboratórios de informática de 12 colégios estaduais em Foz do Iguaçu, Medianeira e Santa Terezinha de Itaipu, além de R$ 240 mil para conjuntos de ar-condicionado para quatro escolas. Atendendo a pleitos do Soldado Fruet, a Itaipu comprou uniformes para alunos carentes do 5º Colégio da Polícia Militar de Foz do Iguaçu e sinalizou que deverá aportar recursos para a reforma geral da instituição após a conclusão do projeto.

ASSISTÊNCIA SOCIAL – As emendas federais do deputado Aroldo Martins articuladas pelo Soldado Fruet beneficiaram quatro projetos sociais com veículos e equipamentos: Nosso Canto Centro de Adaptação Neurológica Total (R$ 320 mil), Associação Comunitária Um Chute para o Futuro (R$ 230 mil) e Conselho Comunitário da Vila C (R$ 250 mil), de Foz do Iguaçu; e a Sociedade Filantrópica Semear, de Medianeira (R$ 395 mil).

CASTRAÇÃO ANIMAL – O Soldado Fruet foi o único deputado estadual a destinar recursos para o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos em Foz do Iguaçu. A indicação de R$ 100 mil em 2019 viabilizou a castração de 553 animais. Na segunda edição do Paraná Mais Cidades, ele alocou R$ 200 mil para castrar 1.480 animais em municípios do Oeste.

MUNICÍPIOS – Os 16 municípios contemplados com recursos pelo trabalho parlamentar do Soldado Fruet são: Foz do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, São Miguel do Iguaçu, Vera Cruz do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Ouro Verde do Oeste, Pato Bragado, Itaipulândia, Céu Azul, Ramilândia, Missal, Santa Helena, Toledo, Guaíra e Santa Tereza do Oeste. As verbas abrangem ainda veículos, máquinas, equipamentos e obras.

(Com Assessoria)